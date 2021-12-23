Климатологи предупреждают: 2022 год будет одним из самых жарких на Земле

Климатологи предупреждают: 2022 год будет одним из самых жарких на Земле

Ученые говорят, что парниковые газы нагревают планету все быстрее.

Согласно прогнозам метеорологов из Метеорологической службы Великобритании, средняя температура на планете будет примерно на 1,09 градуса по Цельсию выше доиндустриальных показателей. Хотя средняя температура будет несколько ниже, чем в некоторые годы, начиная с 2015 года, это будет восьмой год подряд, когда показатели превысят доиндустриальные уровни на 1 градус.

Об этом сообщает Forbes.

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Британские климатологи прогнозируют, что следующий год будет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.

"Результаты прогнозов показывают, что парниковые газы нагревают планету все быстрее", – уточнил Адам Скейф из Метеорологической службы Великобритании.

По словам климатолога Дуга Смита, повышение средней глобальной температуры маскирует тот факт, что по всему миру наблюдаются значительные колебания температуры.

"В некоторых местах, таких как Арктика, с доиндустриальных времен потеплело на несколько градусов", — сказал Смит.

По данным ООН, в ближайшие десятилетия урожайность сельскохозяйственных культур в мире может снизиться примерно на 30% из-за изменения климата, тогда как спрос на продукты питания вырастет на 50%.

Главный климатический саммит: о чем уже договорились

Ранее сообщалось, что масштабные наводнения в Германии и Азии, катастрофические лесные пожары в Турции, Греции, США и многих странах Европы – это прямые последствия изменений климата. 9 августа ООН обнародовала первый с 2013 года отчет Межправительственной группы экспертов, утверждающих, что к нагреву атмосферы, океанов и суши привела именно человеческая деятельность.

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