Клонирование человека: почему после овцы Долли наука так и не сделала следующий шаг

Клонирование

Реклама

В 1996 году мир всколыхнула сенсация, казавшаяся началом новой эры в науке: рождение овечки Долли. Она стала первым млекопитающим, успешно клонированным из клетки взрослого организма. Тогда медиа и научное сообщество были настроены слишком оптимистично — многие верили в наступление «золотого возраста» клонирования, а смелые эксперты прогнозировали появление первого клонированного человека уже через несколько лет.

Об этом пишет «Фокус».

От больших надежд к жесткой реальности

В конце 90-х царило мнение, что эта технология станет панацеей от многих бед. Основные надежды возлагались на следующие направления:

Реклама

Генетическое оздоровление: клонирование рассматривалось как инструмент для полного искоренения наследственных болезней.

Преодоление недостатков: считалось, что этот процесс позволит человечеству навсегда забыть о врожденных дефектах.

Точка перелома

Однако уже через три года начальная эйфория сменилась тревогой. В 1999 году группа французских исследователей обнародовала результаты, подвергшие сомнению безопасность технологии. Ученые доказали: вместо того, чтобы устранять проблемы со здоровьем, процесс клонирования может существенно повышать риск возникновения врожденных аномалий.

Это открытие стало холодным душем для поклонников быстрого внедрения технологии в медицину и заставило мир пересмотреть этические и биологические границы научных экспериментов.

Реклама

Но овца Долли породила целый ряд необоснованных заявлений, когда те или иные люди утверждали, что успешно клонировали человека. Например, в 2002 году французский химик и убежденная поклонница НЛО Брижит Буасселье заявила, что ее команда успешно создала первого клонированного человека, которого она назвала Евой.

Но Буасселье не захотела, а, вероятнее всего, не смогла предоставить хоть какие-то доказательства.

Проблемы клонирования млекопитающих

Клонирование — это достаточно широкий термин, который может использоваться для описания целого ряда процессов и подходов. Основная его цель состоит в получении «генетически идентичной копии биологического объекта», говорят в Национальном институте исследований генома человека (NHGRI).

Во всяком случае, при потенциальном клонировании человека будут использоваться методы «репродуктивного клонирования» — подход, при котором, по данным NHGRI, будет использоваться «зрелая соматическая клетка», вероятно, клетка кожи. ДНК, извлеченная из этой клетки, будет помещена в яйцеклетку донора, у которого «было удалено собственное ядро, содержащее ДНК».

Реклама

Затем яйцеклетка начнет развиваться в пробирке, прежде чем будет «имплантирована в матку взрослой женщины».

Однако, хотя ученые клонировали многих млекопитающих, включая крупный рогатый скот, козки, кролики и кошки, человек в этот список не попал.

«Я думаю, нет веских причин создавать человеческие клоны. Клонирование человека — это особенно драматический шаг, и он стал одной из тем, способствовавших развитию американской биоэтики», — говорит профессор права и генетики Стэнфордского университета Хэнк Грили.

Этические проблемы, связанные с клонированием человека, многочисленны и многообразны. Посреди возможных заморочек ученые выделяют психологические, социальные и физиологические опасности. Основной риск видят в высокой вероятности преждевременной смерти клонированных людей из-за сопутствующих врожденных дефектов. Также научное сообщество опасается, что клонирование может быть использовано сторонниками евгеники.

Реклама

Клонирование млекопитающих исторически приводило к чрезвычайно высоким показателям смертности и аномалий развития у клонов. Еще одна ключевая проблема клонирования человека состоит в том, что вместо создания точной копии оригинала оно создаст индивида со своими собственными мыслями и мыслями.

«Все мы знаем о клонах — однояйцевые близнецы являются клонами друг друга — и поэтому все мы знаем, что клоны — это не один и тот же человек», — объяснил Грили.

Человеческий клон будет всего-навсего иметь тот же генетический состав, что и оригинал. То есть у него будет своя личность, моральные принципы и другие уникальные качества, которые не будут похожи на оригинал.

Люди, как мы отлично знаем, это еще больше, чем просто продукт собственной ДНК. Можно воспроизвести генетический материал, но невозможно точно воспроизвести условия жизни, идентичное воспитание или обеспечить двум людям одинаковый жизненный опыт.

Реклама

Клонирование людей нравственно неприемлемо

Если полностью исключить моральные соображения — шаг, на который вряд ли кто-нибудь пойдет, клонов людей можно было бы использовать в исследовательских целях. Но Грили отмечает, что этот вариант «этически неприемлем».

Более того, с развитием медицины такие преимущества клонирования стали просто неактуальными.

«Идея использования клонированных эмбрионов для целей, отличных от создания детей, например, для получения человеческих эмбриональных стволовых клеток, идентичных клеткам донора, широко обсуждалась в начале 2000-х годов», — сказал он.

Однако это направление исследований стало неактуальным — и впоследствии не получило дальнейшего развития — после 2006 года, когда были открыты так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК). Это «взрослые» клетки, перепрограммированные таким образом, чтобы напоминать клетки на ранних стадиях развития.

Реклама

Синья Яманака, японский исследователь стволовых клеток и лауреат Нобелевской премии 2012 года, сделал это открытие, когда разработал способ вернуть взрослые клетки мыши в эмбрионообразное состояние, используя только четыре генетических фактора. В следующем году Яманака вместе с известным американским биологом Джеймсом Томпсоном сумел сделать то же с человеческими клетками.

Когда иПСК «перепрограммируются обратно в эмбрионообразное состояние плюрипотентного состояния», они позволяют «разработать неограниченный источник любых типов человеческих клеток, необходимых для терапевтических целей», согласно данным Центра регенеративной медицины и исследований стволовых клеток Калифорнийского университета в Лос-Андже.

«Вместо использования эмбрионов, мы можем эффективно делать то же с клетками кожи», — сказал Грили.

Это развитие технологии иПСК, по сути, сделало концепцию использования клонированных эмбрионов как ненужной, так и научно несостоятельной.

Реклама

В настоящее время иПСК можно использовать для исследований в области моделирования заболеваний, разработки лекарственных препаратов и регенеративной медицины.

Кроме того, Грили также предположил, что клонирование человека, возможно, просто перестало быть привлекательной отраслью научных исследований. Возможно, именно этим объяснимо, почему в последние годы направление клонирования почти не развивается.

Редактирование генома зародышевой линии человека теперь более интересной темой для общественности, и многие, например, интересуются концепцией создания «супердетей». Редактирование зародышевой линии или инженерия зародышевой линии — это процесс или серия процессов, которые создают постоянные изменения в геноме человека. Эти изменения при эффективном внедрении становятся наследственными, то есть передаются от родителей к детям. Такое редактирование вызывает споры и еще не до конца изучено.

Напомним, ученые впервые возродили вымерших лютоволков. Три генетически модифицированных волка, напоминающих вымерших лютоволков, бегают, спят и воют в засекреченном безопасном месте в США.