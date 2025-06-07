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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Клубничная Луна: увидят ли украинцы редкое явление

Спутник Земли имеет оранжевый или янтарный цвет и светит в небе ниже обычного.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Над Землей взойдет так называемая клубничная Луна

Над Землей взойдет так называемая клубничная Луна / © Associated Press

В ночь на 11 июня украинцы смогут наблюдать клубничную Луну.

Об этом сообщает Timeanddate.

Лучше всего будет любоваться Луной, когда она будет восходить — с 21:03 10 июня.

Полная Луна этого июня будет особенной: из-за близости к летнему солнцестоянию, которое состоится 20 июня, она появится очень низко над горизонтом.

Поскольку Луна находится напротив Солнца и отражает положение звезды на небе, это создаст иллюзию большого золотисто-оранжевого диска. Он будет медленно подниматься на юге.

Во время наблюдения за Луной следует обратить внимание на яркую звезду Антареса в созвездии Скорпиона, которая будет расположена в верхнем правом углу от Луны.

Индейские племена Северной Америки назвали такую Луну клубничной в честь сезона, когда созревает эта ягода.

По данным NASA, низкое расположение Луны на небе также влечет оптическую иллюзию — лунный шар кажется больше. Ученые не знают, почему возникает эта иллюзия, но считают, что это сочетание того, как наш мозг обрабатывает визуальную информацию, и размера Луны по сравнению с меньшими объектами возле горизонта — деревьями или крышами домов.

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Дата публикации
Количество просмотров
210
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