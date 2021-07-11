Коcмичный турист-миллиардер Брэнсон вернулся на землю: фото, видео

Полет продолжался около часа.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля совершил свой первый туристический полет в космос. Он длился около часа. Корабль Unity 22 уже вернулся на землю.

Британский миллиардер 70-летний Ричард Брэнсон является основателем компании Virgin Galactic, которая осуществила первый "туристический" суборбитальный полет. Корабль поднялся на высоту до 90 км над уровнем моря. В невесомости шесть человек, находившихся на борту, были несколько минут.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Через 9 дней, 20 июля, в космос должен отправиться корабль конкурентов с Blue Origin. На его борту будет находится другой космический турист — американский миллиардер Джефф Безос, а также его брат Марк. Корабль с Безосом должен подняться немного выше, чем Брэнсон, — до 100 км, что является условной границей между атмосферой Земли и космосом.

Оба миллиардера разработали для таких полетов собственные космические корабли и собираются их испытать лично.

Новости мира: с Джеффом Безосом в космос полетит 82-летняя американка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку