Код Апокалипсиса и настоящее лицо Иисуса: раскопки в Турции шокировали археологов

В результате (западная Турция) археологи обнаружили лучшее сохранившееся раннее изображение Христа из всех когда-либо найденных. Фото: Iznik excavation

За последние два года масштабные раскопки на территории современной Турции, бывшей античной Анатолии, принесли невероятные результаты. Исследователи обнаружили более десятка ранее неизвестных церквей, древние гробницы и удивительные артефакты, кардинально изменяющие наше представление о первых шагах христианской веры на ее пути к мировому признанию.

Уникальный портрет Иисуса и причины успеха веры

Настоящей сенсацией стала находка в турецком городе Изник. Там, в герметичной подземной семейной гробнице, куда почти не попадал кислород, обнаружили фреску с изображением Христа в виде Доброго Пастыря. Рисунок датируется третьим веком нашей эры и сохранился просто идеально. Краски выглядят так, будто их нанесли совсем недавно: прекрасно видны черты лица, складки одежды и контуры барашка на плечах. Интересно, что ранние христиане видели Иисуса безбородым, с короткой стрижкой и в дорогой одежде, которую носила римская элита того времени.

Новые находки также помогли ученым понять, почему небольшое религиозное сообщество смогло за три столетия стать официальной верой огромной Римской империи. Как оказалось, преследование и мученичество только сплачивали людей и способствовали распространению веры. Кроме того, ранние христиане имели мощную систему социальной поддержки друг друга, отвергали жестокую практику убийства младенцев-девочек, которая была распространена среди язычников, и меньше болели. Все это дало им колоссальное демографическое превосходство.

Тайные послания и «число зверя»

Раннее христианство активно противостояло языческим традициям, в частности, поклонению римским императорам как живым богам. Этот протест ярко отражен в знаменитой Книге Откровения (Апокалипсисе), написанной в конце первого века. Ее автор зашифровал Римскую империю под образом «Зверя», а самого дьявола назвал «Драконом». Ученые выяснили, что известное всем «число зверя» (666 или 616) было действительно тайным политическим кодом, которым ранние христиане обозначали ненавистных правителей империи.

Доказательства такого подпольного сопротивления были найдены в городе Смирна (нынешний Измир). На стенах древнего римского торгового центра исследователи обнаружили зашифрованные христианские граффити середины второго столетия. Среди них был рисунок-кроссворд со словом «Logos» (Слово) и числовое послание «800», что означало «Вера – это путь к Господу». В соседнем городе Пергам археологи изучили место реальных трагических событий — огромный амфитеатр на 25 тысяч зрителей, где во втором веке сожгли заживо христианских мучеников. Именно этот город автор Апокалипсиса называл престолом сатаны, ведь здесь построили первый храм для поклонения императору.

Христианские «Помпеи» и колыбель религии

Не менее потрясающей стала находка в древнем мегаполисе Эфесе. Там археологи раскопали целый квартал, похороненный под толстым слоем пепла после масштабного пожара, вызванного персидскими захватчиками. Этот пепел, подобно извержению Везувия, идеально законсервировал византийский христианский мир шестого века. Под завалами нашли тысячи глиняных сосудов с остатками персиков, миндаля и соленой скумбрии, а также настоящий магазин сувениров, где паломникам продавали маленькие флаконы для святой воды.

Масштабы этих раскопок поражают, ведь ученые из разных стран продолжают находить все новые доказательства того, как именно формировалась одна из величайших мировых религий. Исследователи уверены, что территория современной Турции сыграла в этом процессе решающую роль.

«Большое количество недавних раннехристианских археологических находок в Турции имеет очень важное значение. Анатолия — то, что сейчас является Турцией — была во многом колыбелью раннего христианства», — подчеркнула ведущая специалист по истории раннего христианства, профессор Бирмингемского университета Кендида Мосс.

Она добавила, что регион, который посещали апостолы Петр и Павел и другие библейские личности, имеет огромное значение в ранней истории религии.

