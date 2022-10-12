Когда и как исчезла жизнь на Марсе: ученые наконец-то выяснили

Ученые из Университета штата Аризона говорят, что микробы на Красной планете изменили там климат.

Ученые из Университета Аризона создали новое моделирование древнего Марса с воспроизведением его коры, атмосферы и климата.

Об этом пишет New Atlas.

Марс является холодной, пустынной планетой, с очень тонкой и разреженной атмосферой. Но ученые за последние десятилетия выяснили, что у Красной планеты когда-то был более теплый климат, на ней были реки, озера, даже океаны из воды, и на Марсе могла быть микробная жизнь.

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Ученые создали новое моделирование древнего Марса с воспроизведением его коры, атмосферы и климата. Модель показала, что древние микробы, жившие на Марсе примерно 3,7 млрд лет назад и при этом выделявшие метан, уничтожили себя благодаря тому, что изменили климат на планете.

Ученые предположили, что на Марсе жили микробы, которые потребляли углекислый газ и водород из атмосферы и выделяли метан. Но это повлияло на всю местную экосистему.

Эта микробная жизнь на Марсе существовала не так долго - несколько сотен миллионов лет.

Ученые считают, что микробы удалили большое количество водорода из атмосферы Марса, а наполнили ее метаном. Если раньше на Марсе было достаточно тепло (средняя температура составляла от -10 до +20 градусов Цельсия), то после смены атмосферы похолодало. И это изменение климата произошло в течение нескольких сотен тысяч лет.

Ранее международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, являющиеся суперземлями.

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