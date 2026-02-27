Когда и почему комары начали пить человеческую кровь: неожиданная находка в ГНК

Комары привыкли к человеческой крови 1,8 млн лет назад / © Associated Press

Комары являются самыми смертоносными животными для человека, которые ежегодно уносят более 600 тысяч жизней из-за распространения малярии и других болезней . Недавнее исследование показало, что жажда нашей крови возникла у этих насекомых еще 1,8 миллиона лет назад, когда первые гоминиды прибыли в Юго-Восточную Азию.

Об этом пишет Popular Science.

Как возникла жажда человеческой крови

Согласно новому исследованию, не все комары являются переносчиками опасных заболеваний. Главная угроза происходит от группы Anopheles leucosphyrus. Биологи проанализировали ДНК 38 излов комаров из этой группы и выяснили, что мутация, заставившая их изменить рацион, произошла на территории современных Борнео, Явы, Суматры и Малайского полуострова между 2,9 и 1,6 миллиона лет назад.

«До этой мутации комары вполне довольствовались кровью других бесчеловечных приматов, живших поблизости. Однако развитие генетических рецепторов для выявления запаха тела гоминид заставило их переключиться на наших предков», — отмечает издание.

Комары помогают изучать историю человечества

Ученые отмечают, что изменение вкусов комаров идеально совпадает со временем прибытия в этот регион вида Homo erectus около 1,8 миллиона лет назад. Поскольку современные люди появились там значительно позже (только 76-63 тысяч лет назад), насекомые имели достаточно времени, чтобы идеально приспособиться к охоте на нас.

Это открытие не только переписывает историю эволюции самих насекомых, но неожиданно помогает антропологам. Способность комаров ориентироваться на человеческий запах свидетельствует о том, что популяция древних людей в этом азиатском регионе была достаточно значительной и стабильной, что частично компенсирует ученым нехватку ископаемых.

Напомним, вырубка лесов может увеличивать количество укусов комаров , опасных для человека. Новое исследование показывает, что чем меньше диких животных в природных экосистемах, тем активнее отдельные виды насекомых переходят в человеческую кровь как альтернативный источник питания.