Когда Луна стала твердой: новое исследование раскрывает давнюю загадку

Исследование показало, что процесс охлаждения спутника длился около 20 млн. лет.

Ученые установили, что Луна полностью затвердела примерно 4 млрд 430 млн лет назад. Это удалось выяснить благодаря анализу лунных камней, доставленных астронавтами миссий "Аполлон".

Об этом сообщило издание Universe Today.

Ученые считают, что Луна образовалась после столкновения Земли с большим космическим телом. Сначала она была раскаленным магматическим шаром, который постепенно охлаждался. Остальные около 99% магматического океана Луны затвердело, а остатки стали уникальным веществом KREEP, содержащим калий, редкоземельные элементы и фосфор.

Ученые проанализировали состав лунных камней, привезенных на Землю, чтобы выяснить, когда магматический океан на спутнике остыл. Они исследовали соотношение лютеция и гафния - элементов, содержащихся в остаточном веществе KREEP. Сравнив эти данные с метеоритами, ученые определили, что Луна затвердела примерно 4 млрд 430 млн лет назад, а ее полное охлаждение длилось около 20 млн лет.

Это открытие поможет лучше понять не только историю Луны, но и формирование Земли, ведь удар, создавший спутник, мог быть последним крупным столкновением нашей планеты.

Напомним, ученые объяснили, почему Луна иногда кажется меньше, чем обычно

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