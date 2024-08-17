Когда мир пережил самый жаркий день в истории наблюдений: ответ ученых

Ученые выяснили, что последние 13 месяцев на планете оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Об этом пишет SciTechDaily.

Данные NASA свидетельствуют, что 22 июля 2024 года стал самым жарким днем в истории наблюдений — ученые предупреждают, что это важный предел в ряде беспрецедентно высоких температур.

Исследователи отмечают, что 21 и 23 июля стали рекордно жаркими и побили рекорд, установленный в 2023 году. Эксперты отмечают, что эти температурные рекорды по сути являются частью долгосрочной тенденции потепления, вызванной деятельностью человека, в основном сжиганием ископаемого топлива и выбросом парниковых газов.

По словам Билла Нельсона из NASA, в год, который признан самым жарким в истории наблюдений, последние две недели оказались "особенно суровыми". Эксперт отмечает, что они с коллегами используют более двух десятков спутников для наблюдения за планетой, а сбор данных за последние 60 лет.

На основе этих данных NASA смогло предоставить анализ того, как местные сообщества могут подготовиться, адаптироваться и избежать опасности в быстро меняющихся условиях.

Данные наблюдений свидетельствуют о том, что сжигая ископаемое топливо и разрушая природу, люди то и дело выбрасывают в атмосферу удерживающие тепло газы. В результате со времен промышленной революции средняя глобальная температура на Земле поднялась на 1,2°C.

Безумная жара уходит! Но еще будет жарить Юг и Восток!

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