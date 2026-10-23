Когда на самом деле начинается старость: учёные объяснили, почему морщины ничего не значат

Старость начинается не с морщин / © pixabay.com

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Старение организма не начинается внезапно с появлением морщин и протекает у всех людей по-разному. На этот процесс влияют генетика, окружающая среда, образ жизни, перенесенные заболевания и доступ к медицинской помощи. В то же время даже в возрасте старше 60 лет, который традиционно считается началом старости, можно сохранять активность, самостоятельность и ясность ума.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz, отмечая, что современный подход к старению предполагает оценку не только продолжительности жизни, но и количества лет, прожитых в добром здравии.

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Старение у всех протекает по-разному

Хронологический возраст не всегда отражает реальное состояние организма. Два человека одного возраста могут существенно отличаться по физической выносливости, памяти, подвижности и способности самостоятельно выполнять повседневные дела.

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На темпы старения влияют наследственность, условия окружающей среды, физическая активность, питание и состояние здоровья. Поэтому появление внешних признаков возраста не даёт полного представления о том, насколько хорошо функционирует организм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей в возрасте от 60 лет в мире уже превысило один миллиард, а к 2030 году может вырасти до 1,4 миллиарда. На фоне старения населения всё большее значение приобретает не только вопрос долголетия, но и вопрос сохранения здоровья в пожилом возрасте.

Как продлить период активной жизни

Так называемые годы здоровой жизни — это период, в течение которого человек сохраняет физическую и умственную активность и может как можно дольше обходиться без посторонней помощи. Это не обязательно означает полное отсутствие хронических заболеваний: при надлежащем лечении они не всегда мешают вести полноценную жизнь.

Одним из важнейших факторов является регулярная физическая активность. Упражнения, пешие прогулки и силовые тренировки, адаптированные к возможностям человека, помогают поддерживать мышечную силу, равновесие и подвижность. Это особенно важно для профилактики падений, которые могут привести к травмам и потере самостоятельности.

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Не менее важно сбалансированное питание с достаточным количеством белка. С возрастом мышечная масса может уменьшаться, а физическая слабость — затруднять привычные действия, в частности, ходьбу по лестнице или вставание со стула.

Память, социальные связи и профилактика

Сохранение умственной активности также играет важную роль в здоровом старении. Чтение, изучение языков, музыка, настольные игры и другие занятия, стимулирующие мышление, помогают поддерживать интеллектуальную активность. В то же время важно контролировать артериальное давление, сахарный диабет и другие факторы, которые могут влиять на здоровье мозга.

По-прежнему важны полноценный сон, регулярные медицинские осмотры и пересмотр схемы приема лекарств при необходимости. Новые проблемы с памятью, длительная усталость, нарушение равновесия или непреднамеренная потеря веса не следует автоматически считать неизбежными последствиями возраста — они могут потребовать медицинского обследования.

На качество жизни влияют и человеческие взаимоотношения. Общение с семьёй и друзьями, участие в общественной жизни и занятия, приносящие удовольствие, помогают поддерживать эмоциональное благополучие и чувство собственной значимости.

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Напомним, что старение человека может происходить не плавно, а резкими этапами. Именно к такому выводу пришли исследователи, изучавшие молекулярные изменения в организме человека. По данным учёных, наиболее заметные возрастные изменения приходятся примерно на 44 и 60 лет.

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