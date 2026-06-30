Когда на Земле исчезнут все растения: новое исследование назвало дату

Растения / © pexels.com

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Растительная жизнь на Земле может просуществовать ещё почти 1,9 миллиарда лет. К такому выводу пришли исследователи, которые смоделировали будущий климат планеты и оценили, как постепенное повышение температуры и изменение уровня углекислого газа повлияют на выживание растений.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Предыдущие исследования давали разные оценки: одни предполагали, что растения могут исчезнуть уже примерно через 100 миллионов лет, тогда как другие отводили им почти миллиард лет. Учёные Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вольф из благотворительной организации Blue Marble Space отмечают, что при определённых условиях растительная биосфера может сохраняться около 1,87–1,9 миллиарда лет.

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В своих расчетах исследователи учли постепенное увеличение солнечной радиации в связи с эволюцией Солнца, а также возможные изменения концентрации углекислого газа в атмосфере. Они рассмотрели два сценария: в первом уровне CO₂ остаётся относительно стабильным, а главной угрозой становится рост температуры, во втором — концентрация углекислого газа резко снижается ещё до того, как жара достигнет критических значений.

Согласно сценарию с постепенным потеплением, средняя температура поверхности Земли в течение следующих 1,5 миллиарда лет может повыситься более чем на 20 °C, а в течение следующих 500 миллионов лет — ещё примерно на 40 °C. В таких условиях даже самые выносливые растения, по прогнозам авторов, не выдержат экстремальной жары.

Если же определяющим фактором станет снижение уровня CO₂, то концентрация углекислого газа может упасть с более чем 400 до чуть более 30 частей на миллион примерно за миллиард лет. Из-за дефицита углекислого газа, необходимого для фотосинтеза, большинству растений будет всё труднее выживать. В самом оптимистичном случае они могут просуществовать примерно до 1,84 миллиарда лет в будущем.

В то же время учёные отмечают, что эти прогнозы основаны на ряде допущений. Будущее развитие жизни, эволюционные изменения или потенциальные технологии, которые могли бы изменить климатические условия, способны повлиять на судьбу биосферы. Кроме того, даже после исчезновения растений микробиологическая жизнь, теоретически, может еще долгое время существовать глубоко под поверхностью Земли.

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Напомним, ранее учёные предложили необычный способ борьбы с разливом нефти — запускать в океане гигантские огненные торнадо. Первые эксперименты показали, что они могут сжигать нефть быстрее и с меньшими выбросами сажи.

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