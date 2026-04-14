Когда наступит конец света: шокирующий прогноз суперкомпьютера NASA

Новое исследование на основе данных NASA выявило, что атмосфера Земли обеднеет на кислород значительно быстрее, чем предполагали предыдущие модели. Ученые рассчитали критическую дату, когда расширение Солнца сделает планету непригодной для жизни.

Об этом пишет Daily Star.

Вся жизнь на Земле имеет свой неизбежный естественный конец. По словам исследователей Казуми Озаки и Кристофера Т. Рейнхарда, он наступит значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Около 2,5 млрд лет назад атмосфера Земли почти не содержала кислорода. Ситуацию кардинально изменило появление организмов, которые начали производить кислород как побочный продукт. Так называемое Великое кислородное событие привело к исчезновению большинства тогдашних форм жизни, но одновременно сформировало насыщенную кислородом биосферу, которую — как отмечают Озаки и Рейнхард — можно было бы зафиксировать даже с большого расстояния.

Впрочем, эта кислородная среда не является вечной. Используя данные Института астробиологии NASA, ученые определили, что «срок годности» атмосферы наступит раньше, чем прогнозировалось.

«В течение многих лет продолжительность существования биосферы Земли обсуждалась с учетом постепенного увеличения яркости Солнца», — объясняет Озаки, ведущий автор исследования.

Новые результаты свидетельствуют, что предыдущие оценки, которые отводили Земле примерно 2 млрд лет до потери пригодности для жизни, были значительно завышенными.

Когда Земля потеряет кислород?

Несмотря на это, причин для немедленного беспокойства нет. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что вместо 2 млрд лет у человечества есть около 1 млрд. По расчетам моделей NASA, это произойдет примерно в 1 000 002 021 году.

Если человечество сможет преодолеть собственные разрушительные тенденции и объединить усилия в решении климатических проблем, будущие поколения, возможно, найдут способы либо стабилизировать ситуацию, либо покинуть Землю.

«Сейчас фотосинтетическая биосфера Земли обеспечивает значительные объемы кислорода (O2) для океанско-атмосферной системы… в результате чего современная атмосфера примерно на 20% состоит из кислорода по объему. Однако наличие организмов, осуществляющих кислородный фотосинтез (растения и микроорганизмы), само по себе может быть недостаточным для поддержания высокого уровня кислорода в атмосфере», — объясняют Озаки и Рейнхард.

«В целом считается, что в течение большей части истории Земли уровень кислорода был значительно ниже, чем сегодня, и современная его концентрация сформировалась только после появления наземных растений, которые ускорили геохимические циклы жизненно важных элементов (прежде всего фосфора) на поверхности Земли», — добавили ученые.

Ожидается, что в течение следующего миллиарда лет Солнце постепенно будет расширяться и излучать больше тепла, превращая Землю в непригодную для жизни среду. В результате вода начнет испаряться с поверхности планеты, подниматься в верхние слои атмосферы, что в конечном итоге приведет к разрушению кислородной среды, необходимой для существования жизни.

Кроме того, отмечается, что предложенная NASA миссия Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) позволит наблюдать подобные процессы на отдаленных планетах и поможет выявлять как зарождение, так и исчезновение жизни в других мирах.

К слову, через 250 млн лет формирование суперконтинента Пангея Ультима может привести к массовому вымиранию млекопитающих и людей из-за экстремальной жары до 70°C. Исследование ученых Бристольского университета показывает, что слияние суши уничтожит охлаждающий эффект океанов, а вулканическая активность повысит уровень CO₂, сделав непригодными для жизни до 92% поверхности Земли. Хотя этот сценарий отдаленный, ученые предупреждают: современное сжигание ископаемого топлива приближает критическую концентрацию парниковых газов и климатическую катастрофу значительно быстрее, чем предполагают геологические циклы.