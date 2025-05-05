Когда погибнет Земля: тревожный прогноз Хокинга подтвердило NASA

Астрофизик Стивен Хокинг / © Associated Press

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Легендарный астрофизик Стивен Хокинг еще при жизни озвучил жуткий прогноз по поводу будущего Земли — и теперь эти тревожные предположения частично подтвердились со стороны NASA. Проблемы, обозначенные Хокингом, уже сегодня представляют реальную опасность для человечества.

Об этом пишет farmingdale-observer.com.

Предсказание Стивена Хокинга о гибели Земли

Во время выступления на саммите Tencent WE в Пекине в 2017 году Хокинг предупредил: до 2600 года Земля может оказаться непригодной для жизни, буквально превратившись в «гигантский огненный шар». Причиной, по его мнению, станет чрезмерный рост населения и стремительное истощение природных ресурсов. Физик подчеркивал, что человечество должно уже сейчас готовиться к эвакуации с планеты во избежание полного исчезновения вида.

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Хокинг изобразил мрачную картину будущего: если ничего не изменится, люди буквально будут стоять «бок о бок» на перенаселенной и перегретой Земле.

Оценка NASA

Хотя в NASA не подтвердили конкретную дату апокалипсиса, озвученную Хокингом, специалисты агентства соглашаются с главным тезисом: темпы потребления ресурсов действительно угрожающие. В своей оценке они отмечают, что нынешний уровень использования энергии и ресурсов может приблизить экологическую катастрофу даже быстрее, чем предполагалось.

Таким образом, риск экзистенциального масштаба не гипотетический, а реальный сценарий развития событий.

Хокинг настаивал на колонизации космоса

Осознавая потенциальную обреченность Земли, Хокинг был убежденным сторонником межпланетного будущего человечества. Он активно поддерживал проект Breakthrough Starshot, запущенный в 2016 году. Эта инициатива предполагает создание миниатюрных космических аппаратов, которые отправятся в соседние звездные системы в поисках подходящих для жизни планет.

Для Хокинга межзвездная колонизация была не просто научной фантазией, а жизненно необходимой «страховкой» на случай глобальных катастроф — от климатических до астероидных.

И хотя его прогноз охватывал временную перспективу в несколько веков, оценки NASA дают основания полагать, что времени может остаться гораздо меньше, чем предполагалось ранее.

К слову, по расчетам знаменитого физика и математика Исаака Ньютона, сделанным в 1704 году, конец света может наступить в 2060 году. Свои выводы он записал на листе бумаги наряду с математическими вычислениями.

Отметим, что недавно международная группа использовала квантовый компьютер канадской компании D-Wave и смоделировала возможный сценарий гибели Вселенной.