Когда предки людей научились ходить прямо: ученые выдвинули неожиданную теорию

Приматы, которые были предками современных людей начали ходить прямо еще на деревьях

Что заставило предков современных людей выпрямиться и уйти на двух ногах? В течение десятилетий царила одна теория: они покинули густые леса и вышли на открытые саванны, где им нужно было быстро передвигаться в поисках пищи. Но новое исследование, проведённое учеными из Института эволюционной антропологии Макса Планка, переворачивает эту идею.

Об этом пишет Science Alert.

Неожиданные уроки от шимпанзе

Исследователи изучали шимпанзе, живущие в сухих, открытых лесах Танзании, очень похожие на древние среды обитания наших предков. К удивлению ученых, эти шимпанзе проводили на деревьях столько же времени, сколько и живущие в густых тропических лесах. Более того, они часто передвигались ветвями, стоя на двух ногах, держась за соседние ветви для равновесия.

«В течение десятилетий считалось, что прямохождение возникло потому, что мы спустились с деревьев и должны были ходить по открытой саване», — говорит антрополог Института Макса Планка Рианна Драммонд-Кларк.

Такое поведение натолкнуло ученых на мысль, что наши предки также могли практиковать прямохождение, пока жили на деревьях. Вместо того чтобы быть вынужденными спускаться на землю, они, вероятно, уже имели определенные навыки ходьбы на двух ногах, что помогало им собирать еду.

Прямохождение как эволюционный тренажер

Постепенное изменение климата, которое превратило густые леса в открытые саванны, заставило наших предков искать пищу на больших расстояниях. Но вместо того, чтобы «с нуля» учиться ходить, они уже имели опыт, приобретенный на деревьях. Возможно, ветви действовали как «колеса-стабилизаторы» на велосипеде, помогая им совершенствовать двуногую походку.

«Мы предполагаем, что наша двуногая походка продолжала развиваться на деревьях даже после перехода к жизни в открытой среде», — объясняет Драммонд-Кларк.

Это позволило им быстрее адаптироваться к новым условиям, находить новые источники пищи и наконец выйти за пределы одного континента.

Итак, наша способность ходить прямо — это не просто адаптация к жизни на земле, а, возможно, навыки, которые мы тренировали, когда были еще «хозяевами» деревьев.

