Когда технологии превзойдут человеческий интеллект: ждать недолго

Искусственный интеллект / © Pixabay

По мнению ученых, сингулярность, то есть момент, когда искусственный интеллект впервые превзойдет человеческий разум, может наступить значительно быстрее, чем считалось ранее.

Об этом пишет издание The Daily Mail со ссылкой на отчет исследовательской группы AIMultiple, в котором объединены прогнозы 8590 ученых и предпринимателей из сферы технологий.

Результаты исследования показали, что прогнозы экспертов относительно сингулярности становятся все точнее с каждым неожиданным скачком в возможностях искусственного интеллекта.

В середине 2010-х годов ученые в целом считали, что искусственный интеллект не сможет превзойти человеческий разум раньше 2060 года.

Сейчас некоторые лидеры отрасли считают, что сингулярность может наступить уже через три месяца, то есть в начале 2026 года.

В частности, такой радикальный прогноз сделал Дарио Амоди, главный исполнительный директор и основатель ведущей компании по искусственному интеллекту Anthropic.

Он говорит, что искусственный интеллект 2026 года будет «умнее лауреата Нобелевской премии в большинстве соответствующих отраслей» и «будет усваивать информацию и генерировать действия примерно в 10-100 раз быстрее человека».

И он не одинок со своими смелыми прогнозами.

Илон Маск, генеральный директор Tesla и глава создателей Grok — xAI, также недавно предсказал, что суперинтеллект появится в следующем году.

Выступая во время широкомасштабного интервью на X в 2024 году, г-н Маск сказал: «Если определить ИИ как умнее самого умного человека, я думаю, что это, вероятно, произойдет в следующем году или в течение двух лет».

Так же Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, разработчика ChatGPT, еще в 2024 году заявил, что суперинтеллект появится «через несколько тысяч дней».

Это означает, что сингулярность наступит примерно с 2027 года.

Переоценки потенциала искусственного интеллекта обусловлены тем, что мощность ведущих моделей ИИ выросла экспоненциально, примерно удваиваясь каждые семь месяцев.

Если этот экспоненциальный рост начнет ускоряться, это может запустить цепную реакцию, которая приведет к внезапному интеллектуальному взрыву.

По этой причине некоторые лидеры в сфере искусственного интеллекта считают, что сингулярность может наступить невероятно быстро, как только будут выполнены соответствующие условия.

