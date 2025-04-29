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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
Количество просмотров
548
Время на прочтение
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Когда вредные привычки начинают разрушать организм: ученые назвали точный возраст

Многие знают, что курение, алкоголь и отсутствие физической активности вредят здоровью. Но когда именно эти привычки начинают оставлять необратимые последствия?

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Здоровье и вредные привычки

Воздействие вредных привычек / © Associated Press

Финские ученые из Университета прикладных наук Лауреа провели долгосрочное исследование и определили критический возраст, когда вредные привычки серьезно подрывают организм.

Об этом сообщило издание Unilad.

Наблюдая за группой из 326 финнов, рождённых в 1959 году, в течение нескольких десятилетий — от 27 до 61 года — исследователи зафиксировали их физическое и психическое состояние. Результаты оказались тревожными: уже к 36 годам у тех, кто злоупотреблял алкоголем, курил или мало двигался, начинали проявляться заметные проблемы со здоровьем:

  • Курение — ухудшало психическое здоровье.

  • Алкоголь — влиял и на физическое состояние, и на психику.

  • Отсутствие спорта — приводило к хроническим болезням.

К 61 году 120 участников умерли, причем основные причины — сердечно-сосудистые заболевания и рак.

«Наши результаты подчеркивают важность как можно более ранней борьбы с рискованными для здоровья привычками, такими как курение, чрезмерное употребление алкоголя и физическая не активность, чтобы предотвратить накопление вреда, который они наносят с годами», — отметил ведущий автор исследования, доктор Тия Кекаляйнен.

Даже если в молодости вы курили или пили, переход на более здоровый образ жизни значительно снижает риски.

Раньше мы писали о пяти привычках украинцев, которые сокращают жизнь.

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Дата публикации
Количество просмотров
548
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