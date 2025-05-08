Когда Земля потеряет кислород - ученые назвали точный предел выживания планеты

Когда Земля потеряет кислород. / © Unsplash

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Ученые предупреждают, что примерно через миллиард лет Земля потеряет атмосферный кислород — основное условие для существования сложных форм жизни.

Об этом пишет издание Sky at night magazine.

Эпоха кислорода закончится раньше, чем умрет Солнце

Исследователи Казуми Одзаки (Университет Тохо, Япония) и Кристофер Рейнхард (Технологический институт Джорджии, США) смоделировали атмосферное будущее планеты с помощью 400 тысяч компьютерных симуляций. Они пришли к выводу, что из-за эволюции Солнца, которое со временем станет ярче, уменьшится уровень углекислого газа. Это остановит фотосинтез – основной источник кислорода на Земле.

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В результате атмосфера испытывает резкое "раскисение" - кислород исчезнет, а его место займут метан и водяной пар. Планета перегреется, океаны испарятся.

Последствия для поиска внеземной жизни

Это открытие изменяет представление о биосигнатурах — признаках жизни на других планетах. Кислород, до сих пор считавшийся одним из ключевых показателей, оказывается временным явлением в масштабах существования планеты. По оценкам исследователей, "кислородная фаза" занимает только 20-30% истории Земли. Следовательно, астрономам следует обращать внимание также на другие признаки — метан, органические молекулы и другие нестабильные соединения.

Угрожает ли это человечеству?

К счастью, событие ожидается не раньше миллиарда лет. Но она подчеркивает, насколько хрупким является жизненное равновесие на планете.

"Это не просто прогноз для Земли, – отмечает Одзаки. – Это часть более широкой картины, которая помогает понять эволюцию планетных атмосфер во Вселенной".

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