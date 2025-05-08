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Когда Земля потеряет кислород - ученые назвали точный предел выживания планеты
Ученые смоделировали, когда атмосфера Земли потеряет кислород. Это может уничтожить практически все формы жизни.
Ученые предупреждают, что примерно через миллиард лет Земля потеряет атмосферный кислород — основное условие для существования сложных форм жизни.
Об этом пишет издание Sky at night magazine.
Эпоха кислорода закончится раньше, чем умрет Солнце
Исследователи Казуми Одзаки (Университет Тохо, Япония) и Кристофер Рейнхард (Технологический институт Джорджии, США) смоделировали атмосферное будущее планеты с помощью 400 тысяч компьютерных симуляций. Они пришли к выводу, что из-за эволюции Солнца, которое со временем станет ярче, уменьшится уровень углекислого газа. Это остановит фотосинтез – основной источник кислорода на Земле.
В результате атмосфера испытывает резкое "раскисение" - кислород исчезнет, а его место займут метан и водяной пар. Планета перегреется, океаны испарятся.
Последствия для поиска внеземной жизни
Это открытие изменяет представление о биосигнатурах — признаках жизни на других планетах. Кислород, до сих пор считавшийся одним из ключевых показателей, оказывается временным явлением в масштабах существования планеты. По оценкам исследователей, "кислородная фаза" занимает только 20-30% истории Земли. Следовательно, астрономам следует обращать внимание также на другие признаки — метан, органические молекулы и другие нестабильные соединения.
Угрожает ли это человечеству?
К счастью, событие ожидается не раньше миллиарда лет. Но она подчеркивает, насколько хрупким является жизненное равновесие на планете.
"Это не просто прогноз для Земли, – отмечает Одзаки. – Это часть более широкой картины, которая помогает понять эволюцию планетных атмосфер во Вселенной".