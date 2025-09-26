Когда жара становится смертельной: какую максимальную температуру может выдержать человек

Жара / © ТСН.ua

Исследователи установили точку, при которой организм человека больше не способен охлаждаться естественным путем. Критическим считается показатель 35 °C по так называемому «влажному термометру».

Об этом сообщило издание Live Science.

Температура «влажного термометра» — это не обычная жара. Она измеряется термометром, обернутым влажной тканью, и учитывает не только нагревание, но и влажность. Именно эта комбинация делает перегрев опасным: когда воздух слишком влажный, пот перестает испаряться, и тело теряет способность охлаждаться.

Колин Реймонд из Лаборатории реактивного движения NASA объясняет: сухой воздух даже при высокой температуре переносится легче. Но если жара сочетается с высокой влажностью, показатель «влажного термометра» резко возрастает и может превысить предел выживания.

Например, при температуре 46 °C и влажности 30% «влажный» показатель составляет всего 30,5 °C. А вот при 38,9 °C и 77% влажности он поднимается уже до 35 °C — предела, после которого начинается перегрев организма. Последствия опасны: тахикардия, головокружение, потеря сознания, а в течение нескольких часов — даже смерть.

Такие значения уже фиксировались за последние десятилетия в Пакистане и в районе Персидского залива. Прогнозы неутешительны: в ближайшие 30-50 лет подобные условия могут стать привычными для Южной и Юго-Восточной Азии, Мексики и части Африки.

Впрочем, Поуп Мозли из Университета штата Аризона отмечает: 35 °C — лишь условный предел для здорового человека в идеальных условиях. На практике выносливость может быть значительно ниже и зависит от возраста, болезней и даже принимаемых лекарств.

