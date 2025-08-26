Когда ждать новый iPhone: Apple раскрыла дату презентации

В Apple раскрыли, когда состоится презентация нового телефона / © Reuters

Компания Apple анонсировала дату своей ежегодной сентябрьской презентации — она состоится 9 сентября 2025 в 20:00 по киевскому времени. Мероприятие будут транслироваться на сайте Apple, YouTube и в приложении Apple TV.

Об этом пишет Предел.

Главным событием станет презентация новой линейки iPhone 17, в которую войдут модели:

iPhone 17 Air — ультратонкий и самый легкий iPhone с 6,6-дюймовым дисплеем и одной камерой.

iPhone 17 (стандартная модель).

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что Pro -модели получат корпус из алюминия и обновленный задний блок камер. Все новые iPhone будут работать на чипах A19 или A19 Pro.

Помимо новых смартфонов, на презентации ожидается обновление других устройств:

Apple Watch Series 11 , Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3 . Это будет первое одновременное обновление всех моделей за последние три года.

AirPods Pro 3 .

Обновлены версии HomePod mini и Apple TV 4K.

Также Apple объявит даты релиза своих новых операционных систем — iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других.

Также многие владельцы iPhone сталкиваются с тем, что музыка звучит тихо, входящие звонки трудно услышать, а видео приходится слушать чуть ли не в тишине. Хотя динамики в смартфонах Apple достаточно мощные, со временем их громкость может снижаться.