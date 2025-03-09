Когтевидные руки и горбатая спина: ученые показали, как будут выглядеть люди в 2100 году

Ученые создали 3D-модель будущего человека, которого назвали Минди.

О результатах исследования пишет издание Daily Star.

Ученые исследовали, как технологии влияют на человеческий организм и заявили, что люди, живущие в 2100 году, могут иметь сгорбленную спину от постоянного использования смартфонов, ноутбуков и других технологий, а также меньший мозг.

Эксперты прогнозируют, что менее чем через 100 лет у людей могут появиться руки, похожие на когти, потому что они все больше времени проводят со своими мобильными телефонами.

Кроме того, ученые предположили, что люди разовьют двойное веко, чтобы защитить глаза от вредного света.

"Время, проведенное в телефоне, напрягает шею и выводит позвоночник из равновесия. Как следствие, мышцам шеи приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы поддерживать голову. Сидение перед компьютером в офисе часами подряд также означает, что ваше туловище вытягивается перед бедрами, вместо того чтобы быть выпрямленным", - сказал эксперт по здоровью и благосостоянию Калеб Баке, создавший эту модель.

Ранее ученые выяснили, что около 110 тысяч лет назад наши доисторические родственники столкнулись с катастрофическим сокращением популяции. Такое явление называют "генетическим горлом", когда резкое уменьшение разнообразия в пределах одного вида ставит под угрозу его выживание.

Читайте также: