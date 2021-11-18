Коктейль из антител AstraZeneca защищает от коронавируса на 83%: исследование

Коктейль из антител AstraZeneca защищает от коронавируса на 83%: исследование

Более 75% участников испытания находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

Коктейль из антител "AZD7442", разработанный британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, защищает от симптоматического течения COVID-19 на 83%.

Об этом со ссылкой на предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний препарата сообщает CNBC.

Отмечается, что исследования в течение шести месяцев проходили в 87 центрах из пяти стран, в том числе из США, Великобритании, Испании, Бельгии и Франции.

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Участие в испытании в общей сложности приняли 5 197 человек, 3 460 из которых получили 300 мг "AZD7442", а еще 1 737 — плацебо с солевым раствором. В то же время тех, кто решил покинуть испытания, чтобы вакцинироваться, (206 участников) впоследствии исключили из анализа.

Результаты показали, что у пациентов, получивших разовую инъекцию препарата, вероятность развития симптоматических случаев коронавируса оказалась на 83% ниже, чем у участников, получавших плацебо.

К тому же, через полгода после начала испытаний среди пациентов с коктейлем из антител не зафиксировали ни одного случая серьезного течения COVID-19 или смерти, тогда как пятеро участников группы, получившей плацебо, тяжело болели коронавирусом, а двое умерли от осложнений инфекции. .

Более 75% участников испытания находились в группе высокого риска заражения тяжелым COVID-19. "Субъекты будут продолжать оцениваться в течение 15 месяцев", — говорится в материале.

По данным AstraZeneca, около 2% населения мира подвержены риску плохой реакции на вакцинацию против коронавируса. Речь идет, в частности, о пациентах, получающих диализ, проходящих химиотерапию и принимающих иммунодепрессанты при таких заболеваниях как ревматоидный артрит.

В октябре AstraZeneca обратилась в Управление по продовольствию и медикаментам США с предложением одобрить экстренное применение "AZD7442", однако разрешения пока не получила.

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