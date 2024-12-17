Кольца Сатурна оказались старее, чем считалось ранее: ученые сделали шокирующее открытие

Их возраст достигает 4-4,5 миллиарда лет - это такое же время, как и самой планете.

Новые исследования показали, что кольца Сатурна есть не сотни миллионов лет, а несколько миллиардов.

Об этом сообщило издание Space.

Ранее учёные считали, что возраст колец составляет 100-400 млн лет. Такое предположение базировалось на наблюдениях космического аппарата Кассини, который в 2004 году зафиксировал чистоту ледяных обломков, из которых состоят кольца. Предполагалось, что за миллиарды лет удары микрометеоритов должны запачкать лед пылью.

Новые исследования объясняют эту загадку: при столкновении микрометеоритов с ледяными глыбами на скорости свыше 100 000 км/ч происходит испарение, образование газообразных веществ и конденсация микрочастиц. Большинство из них покидает систему колец, что позволяет им оставаться чистыми.

Когда Сатурн сформировался около 4,5 миллиарда лет назад, а Солнечная система оставалась хаотичной еще около 500 миллионов лет, в ней активно мигрировали каменистые объекты. Это повышало вероятность столкновений между ними, которые, по мнению ученых, могли стать причиной образования колец Сатурна.

Эти открытия подтверждают, что кольца могли образоваться во время хаотического периода ранней Солнечной системы, когда столкновения каменистых тел были частыми. Будущие миссии в Сатурн помогут окончательно подтвердить этот вывод.

Напомним, космический аппарат NASA получил уникальные снимки вулканического спутника Ио.

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