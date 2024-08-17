Количество пятен на Солнце достигло максимума за 23 года: чем это грозит

Землю ждут все более сильные солнечные штормы и магнитные бури.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA сообщил, что солнечная активность находится на самом высоком уровне с марта 2001 года.

О результатах исследования сообщает Forbes.

Магнитная активность Солнца возрастает в течение 11-летнего цикла, его уровень ученые измеряют ежедневно по количеству солнечных пятен.

Солнечные пятна – это магнитные возмущения на поверхности Солнца, размеры которых могут превосходить размеры Земли. Количество пятен в конкретный день показывает, насколько активна наша звезда.

По словам ученых, уровень солнечной активности достиг максимума за 23 года. В то же время текущий 25-й солнечный цикл активнее, чем предыдущий, 24-й. В настоящее время уровень активности приближается к силе 23-го цикла, который длился с 1996 по 2008 годы.

Астрономы подсчитывают солнечные пятна каждый день с 1611 года. По данным SWPC NOAA, ежедневное количество солнечных пятен достигло 337, чего не наблюдалось с марта 2001 года, но это только предварительная оценка.

В июле SIDC объявил, что среднее количество солнечных пятен в месяц достигло 196,5. Это гораздо больше, чем пиковое значение 115, прогнозируемое для максимума текущего цикла. По прогнозам, он должен наступить между августом 2024 и январем 2025 года.

Ранее ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, угрожающем нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи.

Читайте также: