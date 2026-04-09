Коллапс Гольфстрима может ускорить потепление: ученые назвали новую угрозу

Коллапс ключевой океанической системы — Атлантической меридиональной перекидной циркуляции (АМОК), к которой принадлежит Гольфстрим, может не только охладить часть Европы, но и вызвать дополнительное глобальное потепление.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Потсдамского института исследования влияния климата, передает издание Daily Mail.

Ученые смоделировали сценарий остановки АМОК и пришли к выводу: в таком случае океан начнет высвобождать значительные объемы углерода, которые сейчас накоплены в глубинных водах. Это приведет к росту концентрации CO₂ в атмосфере на 47-83 ppm и дополнительному повышению глобальной температуры примерно на 0,27°C.

АМОК выполняет роль глобального «конвейера» тепла, перенося теплые воды на север и холодные — на юг. Ключевым механизмом этой системы является погружение холодной соленой воды вблизи Гренландии. Однако из-за притока пресной воды от таяния ледников плотность воды уменьшается, что может замедлить или остановить циркуляцию.

Моделирование показало, что после коллапса АМОК произойдет перераспределение температур: Северное полушарие в целом остынет, тогда как в южной части планеты потепление усилится. В частности, в Арктике температура может снизиться на 7°C, тогда как в Антарктике — вырасти примерно на 6°C.

Исследователи также отмечают, что океан, который сейчас поглощает около четверти антропогенных выбросов CO₂, в случае коллапса может превратиться в источник углерода. По словам директора института Йохана Рокстрема, это создаст дополнительное давление на климатическую систему.

В то же время последствия в значительной степени зависят от уровня CO₂ в атмосфере. При высоких концентрациях парниковых газов коллапс АМОК может вызвать еще большие выбросы углерода и усилить потепление, в частности в Антарктике — более чем на 10°C. Это угрожает стабильности ледников и может ускорить повышение уровня моря.

Отдельно ученые отмечают: если система разрушится при нынешних или более высоких концентрациях CO₂, ее восстановление маловероятно.

«Более высокие концентрации CO2 фундаментально меняют стабильность AMOC, превращая систему в бистабильный режим, где AMOC может ослабевать в течение сотен лет, прежде чем перейти в коллапсированное состояние и оставаться в нем», — отметил соавтор исследования доктор Маттео Виллейт.

