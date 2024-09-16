Звон длился девять дней: ученые объяснили сейсмический сигнал в Гренландии, который считали НЛО

Исследователей удивил сигнал, похожий на звон колокола, поступавший из восточной Гренландии. Звучание было слышно в течение 9 дней.

Об этом пишет издание Nature.

Даже удаленные станции зарегистрировали сигнал, в частности одна в Антарктиде.

"Это первый случай, когда мы обнаружили сейсмический сигнал такого типа в глобальных записях: некоторые люди думали, что их датчики сломаны", — рассказал специалист Геологической службы Дании и Гренландии в Копенгагене Кристиан Свенневиг.

Ученые точно определили вероятный источник звука

Странный сигнал вызвал сообщение о цунами на исследовательской станции в гренландском Диксон-фьорде. Позже исследователи определили вероятный источник звука: горная вершина высотой 1,2 км обрушилась в овраг в фьорде. При этом исследователи не понимали, как смещение могло вызвать столь длительный отзвук, поэтому продолжили изучение феномена.

Ранее подобные сейсмологические сигналы уже фиксировали более десяти лет назад. Оползни в закрытых водных бассейнах повлекли за собой поворотно-поступательное движение, известное как сейша, что дало монохроматический сейсмический признак, подобный сейсмическому в 2023 году. Разница заключалась в том, что эти события регистрировались только локально и продолжались менее часа.

Свенневиг и его коллеги начали документировать оползень и вызванное им цунами. Они подсчитали, что в результате обрушения вершины горы образовался сдвиг, несущий около 25 млн куб м материала, что эквивалентно примерно 10 000 олимпийских бассейнов. Глиняный материал врезался в местный ледник на дне оврага, образовав каменно-ледовую лавину, каскадом упавшую в фьорд.

"Первоначальный всплеск был 200 метров в высоту, а последующие волны составляли примерно половину этой высоты", — говорит Свенневиг.

Высота цунами была 4 м примерно в 75 км от первоначального удара. Но то, что сделало это событие уникальным, это очевидная устойчивость хлопающего движения — с волнами примерно в 7 м — продолжавшаяся между горными склонами узкого фьорда. Используя подробные военные карты дна фьорда, команда смоделировала событие, предположив, что смещение могло вызвать таинственный сигнал.

Так что исследователи объяснили такое сейсмологическое событие. На самом деле виновником было глобальное потепление, которое сделало более тонким лежащий в основе горы ледник и в конце концов создало основание для смещения.

"Вероятно, в будущем мы увидим больше таких удивительных случаев", — говорит специалист.

Напомним, в недрах Земли обнаружен невероятный "тайник" с алмазами. Специалисты определили, смогут ли люди добраться до них.

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