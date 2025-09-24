Колонизация Марса: Маск удивил, насколько реальным стало заселение Красной планеты

Маск считает колонизацию Марса возможной уже за 30 лет

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество сможет основать самодостаточное поселение на Марсе до 2055 года. По его словам, для этого необходим «экспоненциальный прирост» объемов доставляемых на Красную планету грузов.

Об этом пишет Space.com со ссылкой на выступление Маска на All-In Summit.

«Я думаю, это можно сделать за 30 лет, при условии экспоненциального увеличения отправляемого тоннажа на Марс с каждым следующим окном полетов на Марс, которое происходит каждые два года», — заявил Илон Маск в видеообращении к участникам саммита.

Такая периодичность полетов связана с тем, что Земля и Марс выстраиваются в определенную линию, пригодную для межпланетных миссий только раз в 26 месяцев.

Корабль Starship – ключ к успеху

Для осуществления этой амбициозной цели Маск полагается на космический корабль Starship — самую мощную когда-либо создававшуюся ракету. Корабль состоит из двух элементов, которые должны быть многократными: ускоритель Super Heavy и верхняя степень Starship (или Ship). Оба изготовлены из нержавеющей стали и оснащены двигателем нового поколения Raptor от SpaceX, работающего на жидком кислороде и жидком метане (оба, как подчеркнул Маск, можно производить на Марсе).

Маск подчеркнул, что для успешного поселения на Марсе нужно будет доставить множество материалов, от жилых модулей до вспомогательных роботов. Чтобы быть по-настоящему самодостаточным, поселение будет также нуждаться в «всех ингредиентах цивилизации» — от материалов для выращивания пищи и производства топлива из марсианской атмосферы до создания микросхем, компьютеров и ракет.

Испытания и будущие планы

Космический корабль все еще находится в стадии разработки и испытаний. Starship совершил 10 полетов в полной конфигурации. Десятый полет был успешным и достиг всех основных целей миссии, включая первое в истории развертывание полезной нагрузки в космосе.

Однако, для полного многократного использования Starship есть еще много работы, касающейся теплового щита.

Никому еще не удавалось создать многократный орбитальный тепловой щит. Тепловой щит шаттла приходилось ремонтировать через девять месяцев после каждого полета», — объяснил Маск.

Он выразил оптимизм по поводу способности SpaceX преодолеть эти препятствия. Третья версия корабля будет способна перевозить более 100 тонн на орбиту. По словам Маска, высота Starship Version 3 составит около 125 метров, тогда как Version 2 – 121 метр. Версия 3 станет первой версией корабля, способной долететь до Марса, и SpaceX надеется совершить с ее помощью первые беспилотные испытательные полеты на Красную планету уже в следующем году.

Илон Маск подчеркнул, что основал компанию SpaceX в 2002 году именно для того, чтобы помочь человечеству выйти за пределы Земли.

«Самое важное, чтобы Марс стал самодостаточным, чтобы мы действительно были многопланетным видом. На Земле всегда существует риск уничтожения — самоуничтожение или какого-то стихийного бедствия. Поэтому вероятная продолжительность жизни сознания резко возрастает, как только мы становимся многопланетным видом. Ключевым вопросом становится: сможет ли поселение на Марсе выжить, если корабли поставок перестанут прибывать?», — подчеркнул Илон Маск.

Напомним, NASA официально объявило о новом наборе астронавтов — десяти кандидатах, которые будут готовиться к предстоящим миссиям, включая полет на Марс. Этот 24-й набор, первый с 2021 года, состоит из шести женщин и четырех мужчин, избранных более чем из 8 тысяч претендентов.