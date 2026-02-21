Колонизация Марса под угрозой: ученые обнаружили новые препятствия для жизни в космосе

© Pixabay

Международная группа исследователей совершила важное открытие, которое может кардинально изменить подход к поиску внеземных цивилизаций. Ученые выяснили, что наличие жидкой воды на экзопланетах не гарантирует существование там жизни.

Об этом пишет tagesschau.

Согласно результатам масштабного исследования, ключевую роль в формировании живых организмов играют еще два химических элемента — фосфор и азот.

Почему одной только воды мало

Исследователи отмечают, что будущие космические миссии должны быть сосредоточены именно на поиске этих элементов вне Солнечной системы.

Как пояснил планетолог Крейг Уолтон, жидкая вода действительно является базовым условием для той формы жизни, которую мы знаем. Однако этого критически мало. Если на планете есть целые океаны, но не хватает фосфора или азота, такой мир обречен быть безжизненным. Эти элементы отвечают за энергетический баланс клеток и процессы образования ДНК.

Посредством сложных модельных расчетов команда ученых воспроизвела процессы, происходящие на ранних этапах зарождения новых миров.

Когда планеты только формируются, они состоят из расплавленной породы. В это время происходит решающая «сортировка» химических элементов: тяжелые опускаются к ядру, а легкие остаются на поверхности. Центральную роль в этом сложном процессе играет кислород.

Если кислорода на планете недостаточно, жизненно необходимый фосфор связывается с тяжелыми элементами, например железом, и навсегда тонет в ядре. Если же кислорода многовато, фосфор остается доступным в верхних слоях, но тогда возникает другая проблема — азот массово высвобождается в атмосферу и полностью теряется в космическом пространстве.

«Немного жутко представить, что ты находишь планету с водой, летишь туда на ракете и находишь воду, но не находишь фосфор — тогда игра заканчивается», — подчеркнул Крейг Уолтон.

В чем уникальность Земли

Новые данные могут серьезно усложнить будущие планы человечества по покорению других планет. В частности, дефицит фосфора и азота ставит перед учеными новые беспрецедентные вызовы по вопросу запланированной колонизации Марса.

Исследователи предполагают, что сложившийся на нашей планете идеальный баланс является огромной редкостью. Планетолог Уолтон не исключает драматического сценария: Земля вполне может быть единственной обитаемой и вообще пригодной для жизни планетой во всей галактике.

Даже если где-то во Вселенной существует идеальная экзопланета с водой, фосфором и азотом, у человечества нет технологий, чтобы туда добраться.

«Мы не можем просто улететь в ближайшую звездную систему. Поэтому мы должны хорошо заботиться о Земле», — предостерег ученый.

Напомним, ранее климатологи предупредили, что Земля близится к точке невозврата. Новое исследование показывает, что ключевые природные системы планеты значительно ближе к коллапсу, чем считалось ранее.