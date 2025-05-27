Кольцо с тремя солнцами: украинские полярники показали уникальный оптический эффект (фото)

Обручальное кольцо с тремя солнцами

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Полярникам станции «Академик Вернадский» удалось увидеть одно из самых сложных и редких оптических явлений в атмосфере — полный паргелический круг с двумя ненастоящими солнцами.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Явление, которое удалось зафиксировать в Антарктиде, визуально напоминает кольцо, украшенное тремя камнями. В центре — настоящее солнце, а по бокам — два ярких световых пятна, или паргелии. Все они лежат на одной линии параллельно горизонту. Этот горизонтальный световой «обруч» является так называемым полным паргелическим кругом — очень редким и сложным в формировании оптическим эффектом.

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Полярники отметили, что перед появлением этого явления наблюдали еще одно — 22-градусное гало вокруг солнца. Однако это световое кольцо быстро исчезло.

Ученые объясняют, что все эти атмосферные эффекты относятся к семейству гало — оптических явлений, которые возникают в результате преломления или отражения света в ледяных кристаллах. Такие кристаллы могут содержаться в верхних слоях атмосферы в перистых или перисто-слоистых облаках, а также в виде алмазной пыли — мелких кристаллов льда, зависающих в воздухе во время сильных морозов.

Полный паргелический круг — одна из самых редких форм гало. Его формирование происходит благодаря комбинации нескольких сложных механизмов: лучи солнца многократно преломляются внутри ледяных кристаллов и частично отражаются от их внешних граней. Некоторые участки этого светового кольца формируются даже через пятикратное преломление света.

Интересно, что чаще всего гало и паргелии появляются на расстоянии 22 градусов от источника света. Это связано с шестиугольной формой типичных ледяных кристаллов. Каждый кристалл действует как миниатюрная призма: луч входит в одну грань, проходит сквозь кристалл и выходит через другую, преломляясь под углом именно 22 градуса. Если же кристаллы достаточно толстые или имеют форму пластинок, может появляться второй круг паргелий — уже на расстоянии 44 градусов, но это случается еще реже.

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Световое явление

Световое явление

Напомним, полярники показали, как кит вырывается из воды.