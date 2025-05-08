Колющие дьяволы, которые «носят» короны: ученые показали самых удивительных насекомых

Колючий дьявол / © Shutterstock

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Наша планета населена миллионами удивительных видов, но некоторые из них выглядят так, будто прибыли из другой реальности. Среди них — колючий дьявольский кузнечик (Panacanthus cuspidatus), которого ученые считают одним из самых необычных насекомых в мире.

Об этом сообщило издание IFLScience .

На голове этого насекомого расположена странная структура, похожая на корону, а все тело покрыто острыми шипами. В отличие от большинства кузнечиков, колючие дьяволы — хищники. Они используют свои колючие ноги для ловли добычи, а шипы служат не только для запугивания, но и для защиты от хищников.

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В сезон размножения самцы издают громкие звуки, трение частями тела (стридуляция). Однако их «песни» привлекают не только самок, но и летучих мышей — естественных врагов этих насекомых. Интересно, что исследования показали: чем сложнее песня самца, тем более колючим он является — возможно, это эволюционная защита от съедания.

Напомним, ученые назвали точный предел выживания планеты.