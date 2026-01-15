Комары меняют меню: как вырубка лесов делает людей их добычей

Комар / © Associated Press

Вырубка лесов может увеличивать количество укусов комаров, опасных для человека. Новое исследование указывает: чем меньше диких животных в природных экосистемах, тем активнее отдельные виды насекомых переходят на человеческую кровь как альтернативный источник питания. —

Об этом сообщило издание Popular Science.

Команда из Федерального университета Рио-де-Жанейро проанализировала рацион комаров, обитающих в Атлантическом лесу Южной Америки. Микробиолог Сержио Лисбоа Мачадо рассказал, что исследователи сначала хотели выяснить, какой кровью насекомые питаются для размножения. Однако результаты удивили: у части образцов обнаружили человеческую ДНК — даже в заповедных зонах, где контакт с людьми минимален.

Процесс определения источников крови был сложным. В лабораторию привозили десятки видов комаров, но ДНК и РНК частично разрушались во время транспортировки. Несмотря на это, ученым удалось выяснить, что исчезновение диких животных заставляет комаров переходить на новые доступные «ресурсы» — прежде всего людей.

По словам Мачадо, комары быстро адаптируются к изменениям среды. Если они начинают регулярно питаться определенным видом крови, то со временем могут отдавать ему предпочтение. Это создает дополнительные угрозы, ведь виды, которые ранее не играли значительной роли в распространении болезней, потенциально могут стать новыми переносчиками инфекций.

«Мы считаем, что это обратимый процесс, но это потребует восстановления биома с одновременным продолжением нашего исследования. Мы все еще ищем больше доказательств того, что комары имеют желаемый источник пищи. Сейчас мы наблюдаем, что существует вероятность того, что они адаптируются к другим источникам и не предпочитают человеческую кровь», — добавил исследователь.

Атлантический лес сейчас сохранил лишь часть своей первоначальной площади. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах мира — там, где исчезает естественная среда, возрастают шансы появления новых патогенов и переносчиков. Ученые напоминают, что уже есть примеры, когда изменения ландшафтов способствовали возвращению опасных видов, в частности малярийного комара Anopheles darlingi в Амазонии.

Исследование также вписывается в более широкий контекст зоонозных угроз — болезней, передающихся от животных к людям. Примером таких рисков стала пандемия COVID-19, которая показала, к каким последствиям может привести вмешательство человека в природные экосистемы.

