Комета ATLAS развалилась, так и не приблизившись к Земле

Комета ATLAS развалилась, так и не приблизившись к Земле

Через ее ионный и пылевой хвосты пролетел аппарат Solar Orbiter.

Комета C/2019 Y4 (ATLAS), которую впервые заметили в 2019 году, должна была вскоре приблизится к Земле и ярко засиять, став видимой невооруженным глазом. Однако в 2020 году она распалась на части.

Об этом проинформировал nam2021.org.

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Хвостов у кометы два: один из них образован частицами газов, которые ионизируются и ускоряются, формируя ионный хвост, который слабо светится. Второй хвост создают медленные частицы пыли.

Космический зонд Solar Orbiter прошел через пылевой хвост между 31 мая и 1 июня 2020, а через несколько дней пересек ионный, проследив за его магнитными полями и потоками заряженных частиц.

Пересечение их траекторий — счастливое стечение, которое обнаружили уже после запуска космического аппарата.

Напомним:

Астрономы обнаружили комету, размеры ядра которой могут достигать 200 километров. Это в пять раз больше Манхэттена и превышает длину острова Гавайи. Небесное тело имеет названиие C/2014 UN271.

Также в Сети NASA показала видео сверхвысокого качества с борта космической станции, на котором видно комету Neowise прямо над планетой Земля.

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