"Комета дьявола" несется к Земле: смогут ли ее увидеть украинцы

Она станет наиболее яркой для наблюдателей в апреле 2024 года.

"Комета дьявола", которая по своему размеру больше горы Эверест, приближается к Земле. Подобное происходит раз в 70 лет. Видно ее будет невооруженным глазом.

Об этом пишет издание The Guardian.

Ледяное тело является кометой типа Галлея, ее официальное название – 12P/Понс-Брукса. Комета завершает свой оборот по орбите раз в 71,3 года.

Яркость кометы будет нарастать с конца марта и достигнет максимума в период с 8 по 21 апреля. Наилучший вид на комету можно найти в Северном полушарии (Европа и Украина расположены именно там). Тем, кто хочет увидеть ее, стоит выйти в ясный вечер и смотреть в небо, низко на запад и северо-запад, когда сумерки уже закончатся.

Ученые посоветовали использовать бинокль, чтобы рассмотреть небесное явление лучше.

Ранее стало известно, что в этом году в ночном небе можно увидеть редкое явление — взрыв новой звезды. И этот взрыв можно будет наблюдать невооруженным глазом.

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