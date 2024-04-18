"Комета дьявола" приближается к Земле: когда ее можно увидеть

За кометой Понса-Брукса можно будет наблюдать в ночном небе несколько дней.

Удивительная зеленая комета 12Р/Понса-Брукса уже через три дня, 21 апреля, достигнет ближайшей к Солнцу точки на своей орбите, которая находится в 232 миллионах километров от нашей звезды. Комета становится ярче с каждым днем, и уже сейчас ее можно увидеть в ночном небе северного полушария Земли.

Об этом пишет Live Science.

Издание отмечает, что комету вряд ли удастся увидеть невооруженным глазом. Тем, кто хочет наблюдать за этим явлением, придется вооружиться телескопом или, по крайней мере, мощным биноклем.

Комета будет просматриваться несколько дней до и после 21 апреля сразу после того, как закончатся сумерки.

"Несмотря на то, что комета достигнет максимальной яркости, поскольку она находится ближе к Солнцу, она достаточно далеко от нас. Кометы могут демонстрировать серьезные изменения в яркости по мере того, как их нагревает Солнце, но если чего-то не произойдет, комету можно будет увидеть только в бинокль или телескоп", – объяснил доцент кафедры астрономии и астрофизики Университета Вилланова в Пенсильвании Фрэнк Мэлони.

Комету 12Р/Понса-Брукса астрономы прозвали "кометой дьявола" за странные "рога", образовавшиеся в результате криовулканической активности. За последние 9 месяцев на комете произошло четыре извержения. После последнего, которое произошло 14 ноября прошлого года, рога кометы исчезли по неизвестной причине.

Комета 12Р приблизится к Земле 2024 года/Фото: Comet Chasers/Richard Miles

Ближайшей точки к Земле комета Понса-Брукса достигнет в июне, но тогда ее можно будет увидеть только в южном полушарии. В следующий раз комета дьявола вернется через 71 год, то есть в 2095 году.

Напомним, впервые комету Понса-Брукса заметили еще в 1812 году. Ее размер вдвое превышает гору Эверест.

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