Комета Леммона летит к Земле: что известно о ярком "госте" и как его увидеть
В ночном небе можно увидеть редкую гостью — приближающуюся к Земле комету Леммона. Она известна своим ярко-зеленым сиянием, а на днях привлекла внимание всего мира, потеряв часть хвоста.
Яркая комета C/2025 A6 (Леммона), которую уже можно увидеть на ночном небе невооруженным глазом, устроила настоящее космическое шоу в преддверии своего сближения с Землей. Астрофотографу удалось зафиксировать поразительный момент, когда мощный поток солнечного ветра буквально оторвал часть ее гигантского хвоста.
Об этом пишет Space.
Астрофотограф Бреннан Гилмор опубликовал уникальный 60-минутный таймлапс, снятый 2 октября. На нем видно, как постоянный поток заряженных частиц от Солнца, известный как солнечный ветер, врезается в хвост кометы и отрывает от него огромный кусок. Это явление, известное как «событие разъединения», чрезвычайно зрелищно, но редко попадает в объективы с такой детализацией.
Что известно о комете Леммона
Комета C/2025 A6 (Леммона) была открыта 3 января этого года, и с тех пор ее яркость стремительно растет. Она имеет долгий период обращения вокруг Солнца — 1350 лет. Сейчас комета привлекает внимание своим ярко-зеленым сиянием комы — облака газа и пыли, окружающей ее ядро.
Хвост кометы — это выброшенный ею материал, отражающий солнечный свет. Из-за давления солнечного ветра он всегда направлен в сторону от Солнца.
Как и когда увидеть комету в небе:
Самое главное — комету Леммона уже можно увидеть невооруженным глазом! Ее яркость достигла звездной величины +5.1, что позволяет заметить ее как очень тусклый, размытый объект на темном небе, вдали от городских огней.
С каждым днем она станет все ярче. Ключевые даты для наблюдателей:
21 октября — комета максимально приблизится к Земле.
8 ноября комета достигнет перигелия, ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, и ее яркость будет пиковой.
Ищите комету в ближайшие недели, чтобы не пропустить одно из самых интересных небесных шоу этой осенью.
