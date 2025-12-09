Комета может уничтожить Землю, и это может произойти тревожно быстро

Комета / © Associated Press

Пакистанский религиозный деятель Риаз Ахмед Шахизаявил, что до конца текущего года Земля столкнется с кометой, что приведет к полному уничтожению человечества.

Об этом пишет издание Daily Express.

Согласно информации издания, Шахи описывает возможное событие как "последний день существования мира" и утверждает, что космический объект уже якобы движется в направлении планеты. В книге автор отмечает, что столкновение ожидается "в течение следующих 20-25 лет" после публикации его труда.

Daily Mail сообщает, что мистик называет возможную катастрофу "карой за духовное отклонение человечества". В своих текстах Шахи критически оценивает деятельность правительств и международных организаций в сфере научных исследований и космических программ.

"Если они прилагают столько усилий к научным исследованиям, то какая польза человечеству от того, что они достигли Луны и Юпитера? Или созданы ими лекарства, которые могут остановить старение или победить смерть?" - цитирует издание отрывки книги.

По информации Daily Mail, Шахи является духовным лидером суфийского направления и основателем организаций Anjuman Serfaroshan-e-Islam и Messiah Foundation International (MFI). В 2001 году религиозный деятель исчез в Лондоне после того, как заявил, что является "возвращением Иисуса Христа, исламским Имамом Махди и Калки Аватаром". Официальных подтверждений его местонахождения нет.

Сторонники Шахи считают, что он жив и скрывается в течение более 20 лет. Представители MFI заявляют, что возможное столкновение кометы может привести к глобальным природным катастрофам, в том числе цунами, землетрясениям и социальному хаосу.

Вместе с тем, по данным NASA, информация о возможном столкновении кометы с Землей в ближайшее время не подтверждается. Агентство, которое занимается мониторингом космических объектов, не фиксирует траекторий, которые представляют угрозу для планеты.

По информации NASA, ближайший объект, который может приблизиться к Солнечной системе в будущем, - комета 3I/ATLAS. Ожидается, что она не приблизится к Земле более чем на 170 млн миль (около 274 млн км).

В научных комментариях отмечается, что в случае наличия реальной угрозы столкновения космического объекта с планетой, соответствующие данные были бы обнародованы международными научными структурами.

