Комета резко "затормозила" и принялась вертеться назад: что увидели астрономы

Астрономы зафиксировали необычное поведение кометы семейства Юпитера 41P/Туттля-Джакобини-Кресака: после прохождения перигелия 2017 года она резко замедлила вращение, а впоследствии изменила его направление. Новые выводы сделаны на основе повторного анализа снимков, полученных космическим телескопом Hubble Space Telescope.

Во время сближения с Солнцем в апреле 2017 года период обращения ядра кометы вырос более чем вдвое — примерно с 20 до 53 часов всего за два месяца. Ученые связывают это с реактивными выбросами газа и пыли с поверхности ядра, создающими крутящий момент и способными резко изменять скорость вращения небесного тела.

Когда комета снова появилась в поле зрения в конце 2017 года, астрономы обнаружили еще более неожиданный эффект: период ее вращения сократился до 14,4 часов. Это означает, что между апрелем и декабрем ядро должно было полностью остановиться и начать вращаться в противоположном направлении. По оценкам исследователей, "момент остановки" пришелся примерно на июнь 2017 года.

Дополнительные измерения показали, что диаметр ядра кометы составляет около 500 метров, а активность с годами уменьшается: доля активной поверхности существенно упала по сравнению с началом 2000-х. Это указывает на постепенную эволюцию поверхности и истощение летучих веществ.

Ученые предостерегают, что такие хаотические изменения вращения могут иметь роковые последствия. По пессимистическому сценарию, ядро кометы может разрушиться от чрезмерной "раскрутки" уже через несколько десятилетий - значительно раньше, чем завершится ее динамическая "жизнь" на орбите вокруг Солнца.

