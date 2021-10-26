Коммерческий бизнес в космосе: на орбите Земли планируют создать "гостиницу" для туристов

Коммерческий бизнес в космосе: на орбите Земли планируют создать "гостиницу" для туристов

В создании проекта, в частности, примет участие Джефф Безос.

Ведущие космические гиганты Blue Origin, Boeing, Sierra Space и ряд других партнеров объявили о планах создать станцию под названием Orbital Reef на орбите Земли.

Об этом 25 октября сообщили на сайте Space.

Представители компаний планируют запустить Orbital Reef уже к концу 2020-х годов. По их словам, вероятными клиентами Orbital Reef будут правительства стран, частный сектор и даже космические туристы.

"На протяжении более 60 лет NASA и другие космические агентства разрабатывали орбитальные космические полеты и космическое жилье, что позволило нам начать коммерческий бизнес в этом десятилетии", — поделился Брент Шервуд, старший вице-президент по программам перспективного развития Blue Origin.

«Мы расширим доступ, снизим стоимость и предоставим все услуги и удобства, необходимые для нормализации космических полетов, – добавил он. — Яркая бизнес-экосистема будет работать на низкой околоземной орбите, создавая новые открытия, новые продукты, новые развлечения и глобальную информированность”.

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Стоит отметить, что Orbital Reef — общий проект крупнейших игроков космической индустрии. Тяжелую ракету Джеффа Безоса — New Glenn — планируют впервые запустить в конце 2022 года. Именно она станет основной пусковой установкой для доставки станции Orbital Reef в космос.

Компания Boeing, являющаяся ключевым партнером программы Международной космической станции, будет отвечать за эксплуатацию и техническое обслуживание Orbital Reef. Компания также обещает обеспечить научные модули и доставить людей и грузы на орбиту с помощью капсулы Starliner.

Модули Large Integrated Flexible Environment (LIFE) производства Sierra Space станут основным жилым помещением на Orbital Reef.

Genesis Engineering Solutions планирует предоставить космический корабль, вмещающий всего одного человека. Это позволит посетителям Orbital Reef выходить со станции прямо в открытый космос.

Государственный университет Аризоны возглавит консорциум из 14 университетов, которые будут давать консультации по исследованиям и будут работать в этом направлении с общественностью.

По плану запуск Orbital Reef состоится до конца 2020-х годов в базовой конфигурации. Она состоит из системы питания, основного модуля, окружающей среды LIFE, научного модуля и космического корабля Genesis. Этот форпост получит 830 кубических метров герметичного объема и сможет обслуживать до 10 человек. Об этом рассказал Брент Шервуд на пресс-конференции на Международной астронавтической конференции в Дубае. Следует отметить, что внутренний объем всей МКС (Международной космической станции) составляет 916 кубических метров.

Старший вице-президент по программам перспективного развития Blue Origin, отказался предоставить оценку стоимости коммерческой станции, однако сказал, что она будет меньше цены МКС примерно на $100 млрд.

Партнеры Orbital Reef ожидают, что со временем станция будет расти, и в конце концов будет подключено еще много дополнительных модулей.

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