Компания Huawei анонсирует приложение My Huawei и запускает акционное предложение для владельцев nova 9 и nova 8i Новости компаний

Компания Huawei анонсирует приложение My Huawei и запускает акционное предложение для владельцев nova 9 и nova 8i Новости компаний

Быстрый и легкий доступ ко всей ключевой информации, связанной с устройством, является значительным преимуществом для потребителей. Специалисты Huawei хорошо это понимают, поэтому разработали программу, которая собирает всю информацию в одном месте – My Huawei.

А по случаю запуска новых продуктов, компания подготовила специальное предложение. Все пользователи Huawei ID в период с 21.11.2021 по 31.01.2022 включительно могут зарегистрировать nova 9 и nova 8i в приложении My Huawei и бесплатно получить защиту экрана на 12 месяцев. Войдите в My Huawei и воспользуйтесь преимуществами!

Персональный ассистент

Из-за обилия информации об устройствах в разных источниках потребителю легко запутаться. Для пользователей Huawei такая ситуация осталась в прошлом. С запуском приложения My Huawei у них появился надежный помощник по решению любых возможных проблем с продуктом.

Все, что нужно, в одном месте

Первое, что видит клиент, зайдя в My Huawei, – это домашняя страница со всеми последними новостями Huawei. В разделе "Сообщество" можно взаимодействовать с другими пользователями Huawei и обсуждать что угодно: продукты, приложения, функции и любые другие актуальные вопросы. В My Huawei также есть специальная страница "Поддержка", где собрана вся информация о смартфоне, гарантия на его ремонт, данные о преимуществах, устранение неисправностей, сервисные центры, возможности обслуживания, ход ремонта, цены на запчасти и т.д. С этой же страницы доступна функция интеллектуальной диагностики. My Huawei предоставляет немало преимуществ, благодаря которым клиенты могут всегда идти в ногу со временем.

Как активировать приложение My Huawei

Для активации My Huawei необходимо обновить приложение "Поддержка" в AppGallery. Если функция "Автоматическое обновление приложений" в AppGallery включена, приложение "Поддержка" будет автоматически обновлено до My Huawei, как только новое приложение станет доступным. Также можно найти приложение "Поддержка" в AppGallery самостоятельно и нажать "Обновить". После обновления вы увидите приложение My Huawei с оригинальной иконкой приложения "Поддержка".