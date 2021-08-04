Компания Илона Маска SpaceX сделала еще один шаг для колонизации Марса: прогресс поражает

Компания Илона Маска SpaceX сделала еще один шаг для колонизации Марса: прогресс поражает

На стартовую площадку в Бока-Чика выкатили 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 (B4).

Всего за год компания американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска SpaceX добилась значительного прогресса в амбициозном проекте строительства космического корабля для колонизации Луны и Марса.

В своем аккаунте на Twitter Маск опубликовал короткое видео со стартовой площадки в Бока-Чика, куда команда инженеров SpaceX успешно выкатила ускоритель Super Heavy.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

За многочасовым выкатыванием 70-метрового ускорителя Super Heavy Booster 4 (B4), на котором установлено 29 жидкостных кислородно-метановых двигателей Raptor и четыре решетчатых стабилизатора, можно было также наблюдать в прямой трансляции на YouTube-канале.

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В Twitter-аккаунте Everything SpaceX напомнили, что всего год назад прототип Starship под индексом SN5 успешно совершил первый полет — он поднялся на 150 метров.

"Через год мы невероятно близки к полному стеку Starship Super Heavy. Прогресс впечатляет! " — отметили в подписи к видео.

SN5 hopped to 150m a year ago today!



A year later, we are incredibly close to a full stack Starship Super Heavy. The progress is mind blowing!



SpaceX pic.twitter.com/PsXAWmY4jS — Everything SpaceX (@ spacex360) August 4, 2021

Напомним, что Starship и Super Heavy — это перспективные супертяжелые ракета и корабль, которые разрабатываются SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.

Вторая ступень этого космического аппарата одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут осуществлять мягкую посадку после полета в космос.

Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн с возвращением обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также будет иметь возможность стыковки и дозаправки на орбите.

Напомним, ранее компания американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска SpaceX получила контракт на запуск космического зонда NASA на ледяной спутник Юпитера — Европу.

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