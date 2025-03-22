Анонсировали новый смартфон, который будет работать несколько дней без подзарядки: что о нем известно

Эксперты прогнозируют, что 2025 станет переломным для мобильной индустрии, поскольку производители переключились с гонки мегапикселей и оперативной памяти на конкуренцию за автономность.

Китайские производители смартфонов делают ставку на сверхмощные аккумуляторы, используя кремний-углеродные батареи. Такая технология позволяет увеличить емкость без существенного увеличения габаритов.

Компания iQOO анонсировала смартфон Z10 с аккумулятором на 7300 мАч – один из самых больших в современных телефонах.

По прогнозам устройство будет работать несколько дней без подзарядки.

Ожидаемые характеристики iQOO Z10:

Snapdragon 7s Gen 3;

120-герцовый дисплей;

тройная камера с сенсором Sony IMX882;

90-ваттная быстрая зарядка;

цена около 200 долларов.

Официальный выпуск смартфона состоится 11 апреля.

Еще дальше пошла компания Xiaomi, которая готовит Redmi Turbo 4 Pro с 7500 мАч – это самая мощная батарея в истории бренда. Ожидается, что модель выйдет во втором квартале 2025 года.

Напомним, технологическая выставка MWC 2025 принесла немало инноваций, но один из самых неожиданных анонсов – это PetPhone от GlocalMe. Устройство, которое называют "смартфоном для домашних любимцев", обещает революционизировать общение между хозяевами и их животными, предлагая двустороннюю связь, мониторинг здоровья и отслеживание местоположения.

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