Компания Маска разработала имплант, который восстановит зрение даже незрячим от рождения

Проект Blindsight от Neuralink позволит восстановить зрение даже людям без глаз или зрительного нерва.

Компания Илона Маска Neuralink разработала новую технологию, которая может восстановить зрение даже незрячим от рождения людям. Эта инновация уже получила одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Об этом сообщил Reuters.

Технология, получившая название Blindsight, на начальных этапах предоставляет изображение с низким разрешением, подобным графике старых игровых систем Atari. Однако в будущем она обещает значительно превысить природное качество зрения.

Проект имеет потенциал позволить людям видеть не только в видимом спектре, но и в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже в радиолокационных диапазонах. Этот прогресс в технологии зрения сравнивают с устройством Джорди Ла Форжа, персонажа научно-фантастического сериала "Звездный путь: Следующее поколение". Как известно, Ла Форж был незрячим от рождения и носил специальный ВИЗОР, который позволял ему видеть.

Министерство здравоохранения США признало Blindsight революционным устройством, которое поможет ускорить разработку и внедрение новых технологий для лечения и диагностики опасных для жизни состояний. Илон Маск анонсировал эту разработку еще в марте 2024 года, когда сообщил, что чип успешно опробовали на слепых обезьянах.

Эта новинка обещает не только восстановление зрения, но и открытие новых возможностей для восприятия мира благодаря усовершенствованию технологий зрительных имплантов.

Напомним, новое исследование показало, что ежедневное трехминутное использование глубокого красного света может улучшить зрение.

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