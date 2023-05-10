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Компания Ричарда Брэнсона начинает коммерческие полеты в космос: какая стоимость билета

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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895
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Компания Ричарда Брэнсона начинает коммерческие полеты в космос: какая стоимость билета

Компания Ричарда Брэнсона начинает коммерческие полеты в космос. / Фото: virgin.com

Компания Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос уже в конце июня.

Компания Virgin Galactic Holdings, принадлежащая американскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, заявила, что уже в конце июня этого года планирует совершить первый коммерческий полет в космос.

Об этом пишет Reuters.

Там отметили, что испытательный полет с четырьмя участниками состоится в мае.

Акции Virgin Galactic Holding подскочили на 4% после того, как компания заявила, что майская миссия станет последним испытанием системы космических полетов и опыта астронавтов, прежде чем она откроется для коммерческих услуг.

В мае прошлого года компания отложила коммерческие услуги по полетам в космос на первый квартал 2023 года из-за кризиса цепи поставок и нехватки рабочей силы.

После завершения длительной модернизации своего центрального туристического космического корабля в феврале Virgin Galactic снова открыла продажу билетов на полеты космических кораблей, установив цену на уровне $450 000 за человека с первоначальным взносом в $150 000.

Напомним, 12 мая вблизи Земли пролетит 76-метровый астероид.

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Дата публикации
Просмотры
895
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