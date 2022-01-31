Компания SpaceX в четвертый раз не смогла запустить итальянский спутник: что произошло

Компания SpaceX в четвертый раз не смогла запустить итальянский спутник: что произошло

Как сообщают в компании, следующая попытка запустить спутник состоится уже 1 февраля в 01:11 по киевскому времени.

Компания Илона Маска SpaceX в четвертый раз не смогла запустить в космос ракету Falcon 9 с итальянским спутником.

Об этом сообщили на официальной странице SpaceX в Twitter.

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Как отмечается, в этот же раз запуску помешало присутствие корабля вблизи зоны операции. Так, в мыс Канаверал вошел круизный лайнер, а покинуть территорию запуска вовремя не смог.

В компании сообщают, что следующая попытка запустить итальянский спутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) состоится уже 1 февраля в 1:11 по киевскому времени.

Как отмечает пресс-служба SpaceX, итальянские спутники предназначены для наблюдения за Землей с помощью радара с синтезированной апертурой. Аппарат способен производить изображение объекта независимо от погодных условий и естественного освещения местности.

Напомним, 13 января, в 17:30 по киевскому времени на мысе Канаверал в США стартовал запуск украинского спутника "Січ-2-30". Следует отметить, что с последнего запуска прошло 10 лет. Тогда спутник отправился на орбиту из России. Сегодня "Січ-2-30" уже не имеет ни одного элемента российского производства.

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