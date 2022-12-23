Компанию Neuralink обвинили в убийствах чрезмерного количества животных: детали

Настоящие и экс-работники рассказали, что Маск торопит тестирование, и это приводит к чрезмерным страданиям и смерти животных.

В отношении миллиардера Илона Маска Neuralink начали расследование из-за обвинений со стороны работников в убийстве чрезмерного количества животных при разработке нового мозгового импланта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что с 2018 года компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. На сегодня же в отношении Neuralink проводится федеральное расследование из-за возможных нарушений правил благосостояния животных.

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Расследование началось по требованию федерального прокурора после жалоб бывших и нынешних работников компании. Так, они рассказывали, что Маск торопит тестирования, что приводит к чрезмерным страданиям и смерти животных.

Отметим, что Neuralink разрабатывает мозговой чип-имплант, который планируется применять для лечения болезни Альцгеймера, деменции и паралича. Как ожидается, имплант может помочь парализованным снова ходить, а также побороть другие неврологические заболевания.

В то же время в американских законах не указывается, сколько животных компании могут использовать для исследований. Следовательно, в ученых есть значительная свобода действий.

Авторы статьи отмечают, что большое количество погибших животных не обязательно свидетельствует о том, что Neuralink нарушает правила или стандартную исследовательскую практику. Многие компании регулярно используют животных в экспериментах по улучшению здравоохранения людей. Однако нынешние и экс-сотрудники Neuralink рассказывают, что из-за требований Маска ускорить исследования погибло больше животных, чем могло бы на самом деле.

Журналисты побеседовали с сотрудниками компании и обработали ее документы. По итогам выявили четыре эксперимента с участием 86 свиней и двух обезьян, во время которых ученые совершали ошибки. Поэтому исследовательская ценность экспериментов ослабла, что требовало повторных тестов. Это привело к большему количеству смертей животных, рассказали трое нынешних и экс-сотрудников Neuralink. Совершенные ошибки объяснили недостаточной подготовкой персонала, проводившего тестирование.

Еще один сотрудник компании сообщил, что из-за слишком жестких дедлайнов некоторые ученые вносили изменения в последнюю минуту перед операциями. А это повышало риски для животных.

Издание отмечает, что не смогло определить, какие потенциальные нарушения сейчас расследуются. А спикер генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США отказался от комментариев.

Напомним, недавно глава Европарламента Роберта Мецола пригласила Маска в Европарламент для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями. Мецола подчеркнула, что "Twitter не должен невольно становиться катализатором ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Заметим, что это произошло после ряда хаотических и противоречивых мер в Twitter после покупки компании Маском. Речь идет о массовых увольнениях работников и изменениях в правилах платформы.

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