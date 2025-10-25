Конец человечества "ближе, чем мы думаем": математик назвал тревожный прогноз

Конец света / © Freepik

Мы привыкли думать, что человечество находится на заре своего развития, а впереди — бесконечное будущее. Однако математическая теория, известная как «катастрофа Картера», ставит под сомнение. Ее тревожное заключение: мы, вероятно, уже прошли половину пути истории вида Homo sapiens.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Ее суть состоит в том, что каждый из нас — обычный наблюдатель в случайный момент истории. Если это так, то вероятность родиться в самом начале, в середине или конце существования человечества — одинакова.

Логично предположить, что мы, скорее всего, находимся где-то посреди этого «фильма жизни», а не на его первых или последних минутах.

Пример с Берлинской стеной

Астрофизик Дж. Ричард Готт объяснил это на простом примере. В 1969 году он посетил Берлинскую стену, которая на тот момент существовала всего восемь лет. Основываясь на «принципе типичности», он предположил, что, вероятно, наблюдает ее где-нибудь «посредине» ее истории.

Его математический прогноз оправдался: стена упала через 20 лет, что полностью укладывается в статистическую модель.

Тревожный прогноз для человечества

Когда Готт применил эту же логику ко всему человечеству, результаты оказались шокирующими. В 1993 году он произвел подсчеты. Если учесть общее количество людей, уже родившихся за историю Homo sapiens, и текущий уровень рождаемости (около 145 миллионов в год), то статистическая «продолжительность жизни» человечества может составлять менее 19 тысяч лет от современности.

Важно понимать: это не точное пророчество, а лишь статистическая оценка, имеющая много критики. Теория Картера — это очень упрощенная модель.

Она не учитывает непредсказуемые факторы, которые могут радикально изменить будущее: технологические прорывы, создание мощного искусственного интеллекта, изменения в демографии, экологические катастрофы или ядерную войну. Любое из этих событий может как продолжить, так и трагически сократить наше время.

Несмотря на критику, «катастрофа Картера» заставляет по-другому взглянуть на наше место в истории. Она служит холодным напоминанием, что наше время на планете не гарантировано бесконечностью. Будущее зависит не только от математической вероятности, но и наших сегодняшних решений — экологических, технологических и моральных.

Напомним, ученые из NASA и Университета Тохо в Японии, проведя 400 тысяч компьютерных симуляций, определили, что жизнь на Земле полностью исчезнет примерно через 1 миллиард лет. Причиной станет эволюция расширяющегося Солнца, которое станет настолько горячим, что океаны испарятся, а атмосфера потеряет кислород.

Ведущий автор исследования Казуми Одзаки объяснил, что планета станет похожей на раскаленный Меркурий. Ученые также отмечают, что хотя окончательное исчезновение жизни будет неизбежным, человечество, вероятно, не доживет до этого момента, поскольку Земля станет непригодной к существованию сотнями миллионов лет раньше.