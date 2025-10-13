Конец эпохи и риск: Microsoft прекращает поддержку Windows10

Windows 10 / © Getty Images

Компания Microsoft официально прекращает поддержку своей операционной системы Windows 10. Начиная с 14 октября 2025 года, пользователи больше не будут получать обновления безопасности, что сделает их устройства уязвимыми к кибератакам.

Об этом пишет BBC.

По данным Microsoft, Windows остается самой популярной компьютерной операционной системой в мире, установленной более чем на 1,4 миллиарда устройств. По информации Statcounter, около 43% пользователей в июле 2025 года продолжали работать на Windows 10. По состоянию на сентябрь 2025 именно в Украине эту систему до сих пор используют почти 54% потребителей.

Опрос, проведенный в сентябре, показал, что около четверти пользователей планируют остаться на Windows 10 даже после завершения официальной поддержки, а каждый седьмой готовится приобрести новый компьютер. Общественные организации раскритиковали решение Microsoft, предупреждая, что оно приведет к лишним затратам для потребителей и увеличению количества электронных отходов.

По словам Натана Проктора, старшего директора американской организации PIRG, люди «устали от мира кратковременных устройств, которые невозможно починить или поддерживать». Он подчеркнул, что потребители заслуживают технологий, «служащих дольше».

Microsoft призывает пользователей обновиться в Windows 11, однако не все устройства отвечают техническим требованиям новой операционной системы. Тем, кто не может перейти на новую версию, компания предлагает программу расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU), которая продолжит отправлять критические поправки до октября 2026 года.

Чтобы воспользоваться программой, пользователь должен:

обновить Windows 10 до последней версии;

иметь учетную запись Microsoft;

создать резервную копию настроек компьютера.

Если этого не сделать, придется оплатить комиссию в размере 30 долларов США. Коммерческие клиенты должны заплатить 61 доллар за устройство. Точная сумма оплаты зависит от того, в какой части света проживает пользователь.

С момента запуска Windows 10 в 2015 году Microsoft регулярно выпускала обновления, добавляя новые функции и улучшения безопасности. Теперь эти обновления прекращаются, что означает, что пользователи не будут получать исправления от уязвимостей. Компания отмечает преимущества перехода на Windows 11, но для этого нужна учетная запись Microsoft, вызывающая беспокойство у части пользователей из-за вопроса конфиденциальности.

После завершения поддержки Windows 10 станет более уязвимым к вирусам, вредоносным программам и кибератакам, поскольку устройства не будут получать обновления защиты. По словам директора по маркетингу Microsoft Consumer Юсуфа Мехди, компании, которые останутся на старой системе, могут также предстать перед трудностями в соблюдении нормативных требований по безопасности. Кроме того, со временем другие разработчики будут прекращать обновление своих программ для Windows 10, что может привести к ограничению функциональности популярного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что с 14 октября 2025 года компания Microsoft прекратит работу OneNote на устройствах с Windows 10.