Конец эпохи: Тим Кук покидает пост CEO Apple — кто станет преемником

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил об отставке. Он покинет пост 1 сентября 2026 года после более 10 лет руководства компанией.

Об этом пишет Gizmodo.

Новым CEO станет Джон Тернус — нынешний вице-президент по аппаратной инженерии, которого в компании давно рассматривали как возможного преемника.

В то же время, Кук не покинет компанию полностью — он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, чтобы обеспечить плавную передачу власти.

Тим Кук возглавлял Apple с 2011 года после Стив Джобс и за это время превратил компанию в одного из самых дорогих технологических гигантов мира. Под его руководством Apple достигла рыночной стоимости более 4 триллионов долларов и значительно расширила линейку продуктов и сервисов.

В своем заявлении Кук назвал работу в должности CEO «наибольшей честью в жизни» и поблагодарил команду компании.

Смена руководства происходит в рамках заранее подготовленного плана преемственности и станет одной из важнейших трансформаций в истории Apple за последние годы.

