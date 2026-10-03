Конец Солнечной системы наступит раньше, чем предполагалось: новый прогноз шокирует

Солнечная система

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Солнечная система может стать нестабильной значительно раньше, чем предполагали предыдущие научные модели. Новые компьютерные симуляции показали, что планеты-гиганты могут начать переходить на хаотические орбиты примерно через миллиард лет после того, как Солнце завершит свою эволюцию и превратится в белого карлика.

Об этом пишет издание The Daily Galaxy со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Ранее учёные предполагали, что Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун после гибели Солнца смогут оставаться на стабильных орбитах в течение практически невероятного промежутка времени — вплоть до квинтиллиона лет. Новые расчёты существенно меняют эту картину.

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Что произойдет с Солнцем

До описанного учёными сценария человечеству ещё невероятно далеко. Солнцу сейчас около 4,57 миллиарда лет, и, как ожидается, оно будет оставаться стабильной звездой ещё примерно пять миллиардов лет.

После этого Солнце начнёт исчерпывать запасы водорода, расширится до красного гиганта, а впоследствии сбросит значительную часть своей массы и превратится в белого карлика.

Этот процесс радикально изменит Солнечную систему. Потеря массы Солнцем ослабит его гравитационное притяжение, из-за чего планеты-гиганты переместятся на значительно более широкие орбиты. Согласно предварительным моделям, после этого они могли оставаться относительно стабильными в течение чрезвычайно длительного времени.

Что нарушит орбиты планет

Новое исследование учитывает важное обстоятельство — Солнце может терять массу не совсем равномерно. Нерегулярные эпизоды выброса вещества способны вызывать небольшие гравитационные возмущения.

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По отдельности такие изменения могут казаться незначительными, но в течение миллиардов лет они способны накапливаться и нарушать баланс между планетами-гигантами.

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун постоянно взаимодействуют друг с другом под действием гравитации. Когда Солнце будет терять массу, условия этого взаимодействия изменятся. В результате система, которая долгое время оставалась упорядоченной, может перейти в хаотическое состояние.

Исследователи из Калифорнийского технологического института смоделировали сотни возможных вариантов будущего Солнечной системы. В расчетах они учли нерегулярную потерю солнечной массы и её влияние на орбиты планет-гигантов.

Речь идет не о том, что все планеты внезапно исчезнут или будут одновременно выброшены из Солнечной системы. Динамическая нестабильность означает, что их орбиты постепенно могут стать хаотичными.

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Гравитационные взаимодействия могут привести к тому, что отдельные планеты начнут значительно изменять свои траектории. В далеком будущем некоторые из них могут удалиться на чрезвычайно большие расстояния от белого карлика, а другие потенциально могут покинуть Солнечную систему.

Таким образом, главный вывод исследования заключается в том, что гибель Солнца может запустить процесс разрушения архитектуры Солнечной системы гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

К этому моменту Земли уже не будет

Для Земли этот сценарий не представляет непосредственной угрозы. Ещё задолго до того, как Солнце превратится в белого карлика, внутренняя часть Солнечной системы претерпит кардинальные изменения.

В фазе красного гиганта Солнце расширится настолько, что Меркурий, Венера и Земля, согласно сценарию, описанному в исследовании, будут поглощены. Марс, вероятно, останется за пределами расширившейся оболочки звезды.

Планеты-гиганты, напротив, переживут этот этап и сначала отступят на более широкие орбиты из-за ослабления гравитационного воздействия Солнца.

Напомним, что физики смоделировали необычный сценарий эволюции чёрной дыры, при котором она может буквально выйти из своей собственной структуры и оставить после себя другой гипотетический космический объект— бозонную звезду.

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