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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Конец света уже близок: ученые назвали новую дату "Судного дня"

Эту дату ученые когда-то назвали днем, когда человечество должно было самоуничтожиться — и оно уже совсем близко.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Конец света

Конец света / © Pixabay

Десятилетие назад ученые вывели формулу, вычислившую точный день конца света. По их мнению, именно тогда перенаселение Земли должно привести к катастрофе и самоуничтожению человечества.

Об этом говорится в научном труде физика Гайнца фон Ферстера, пишет Unilad.

В своей расчетной статье учёные указали датой «Судного дня» пятницу, 13 ноября 2026 года. Исследователи изучили данные о количестве людей с начала нашей эры до 1958 года и заметили, что население Земли растет все быстрее.

«По очевидным причинам t0 будет называться „судным днем“, поскольку именно в этот день N (количество „элементов“ или людей) направляется к бесконечности, а разумное население самоуничтожается. Наши праправнуки не будут голодать. Их задавят до смерти», — отметил физик Гайнц фон Ферстер.

Как выяснилось позже, конкретный выбор 13 ноября содержал элемент шутки, ведь это был день рождения фон Ферстера.

Мрачный прогноз ученых так и не сбылся. Уже с 1960-х годов темпы роста населения на Земле начали замедляться, а современный уровень рождаемости упал почти вдвое по сравнению с теми временами.

Еще до 1993 г. реальные показатели численности человечества окончательно отклонились от математической модели физиков.

Напомним, группа ученых из Университета Иллинойса, одному из которых приписывают предсказание появления искусственного интеллекта, в свое время рассчитала вроде бы точную дату конца света.

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