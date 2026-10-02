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Конец света уже близок: ученые назвали новую дату "Судного дня"
Эту дату ученые когда-то назвали днем, когда человечество должно было самоуничтожиться — и оно уже совсем близко.
Десятилетие назад ученые вывели формулу, вычислившую точный день конца света. По их мнению, именно тогда перенаселение Земли должно привести к катастрофе и самоуничтожению человечества.
Об этом говорится в научном труде физика Гайнца фон Ферстера, пишет Unilad.
В своей расчетной статье учёные указали датой «Судного дня» пятницу, 13 ноября 2026 года. Исследователи изучили данные о количестве людей с начала нашей эры до 1958 года и заметили, что население Земли растет все быстрее.
«По очевидным причинам t0 будет называться „судным днем“, поскольку именно в этот день N (количество „элементов“ или людей) направляется к бесконечности, а разумное население самоуничтожается. Наши праправнуки не будут голодать. Их задавят до смерти», — отметил физик Гайнц фон Ферстер.
Как выяснилось позже, конкретный выбор 13 ноября содержал элемент шутки, ведь это был день рождения фон Ферстера.
Мрачный прогноз ученых так и не сбылся. Уже с 1960-х годов темпы роста населения на Земле начали замедляться, а современный уровень рождаемости упал почти вдвое по сравнению с теми временами.
Еще до 1993 г. реальные показатели численности человечества окончательно отклонились от математической модели физиков.
Напомним, группа ученых из Университета Иллинойса, одному из которых приписывают предсказание появления искусственного интеллекта, в свое время рассчитала вроде бы точную дату конца света.