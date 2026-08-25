"Конец света" в ноябре: автор теории Судного дня оставил предупреждение о ИИ

Разработчик теории Судного дня призвал не обнародовать искусственный интеллект / © Фото из открытых источников

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Известный математик Гайнц фон Ферстер, в 1960 году вычисливший точную дату перенаселения планеты и гипотетического Судного дня, оставил человечеству серьезное предупреждение об опасности искусственного интеллекта . Еще в 1995 году ученый предостерег от очеловечивания машин и называл их способность выполнять сложные задачи исключительно свидетельством гениальности разработчиков, а не признаком подлинного мышления.

Об этих предсказаниях и теориях ученого рассказывает Unilad.

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Судный день и иллюзия разума

Еще в 1960 году Гайнц фон Ферстер опубликовал в журнале Science научную статью, в которой посредством математических расчетов предусмотрел последствия стремительного роста населения. Ученый доказал, что этот процесс неизбежно повлечет за собой переполнение Земли. Ирония заключается в том, что вычисленная им дата гипотетического Конца света приходится на пятницу, 13 ноября 2026 года, то есть до нее осталось всего несколько недель.

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Ожидая этой даты, исследователи вспомнили и другие прогнозы математика, в частности его интервью изданию The Information Philosopher. Задолго до массового распространения современных технологий фон Ферстер активно размышлял о будущем влиянии искусственного интеллекта на человечество.

Он объяснял, что способность современных генеративных моделей воспроизводить человеческий язык создает очень опасную иллюзию. Ученый советовал людям не отождествлять компьютерное понимание мира с человеческим только из-за человеческой манеры общения машины.

Почему машины на самом деле не думают

Математик подчеркивал фундаментальную разницу между компьютерным выполнением задач и реальным человеческим мышлением. Эти процессы объединяет только использование одного слова для их описания.

«Обнародование этих машинных функций я считаю столь же опасным, потому что можно поддаться искушению поверить, что когда мы говорим „эта машина думает“, мы теперь знаем, как мы думаем, потому что мы знаем, как „думает“ машина. Синтаксически, однако, разница ясна, потому что когда машина "думает", она делает это в кавычках: цитата думает конец цитаты. Кроме названия, между функцией "думать" и процессом человеческого мышления нет ничего общего!» — подчеркивал Ферстер.

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Пророчество, которое сбывается сегодня

Современные тенденции доказывают абсолютную правоту опасений математика, умершего в 2002 году в возрасте 90 лет. Сегодня пользователи все чаще опираются на искусственный интеллект для поиска эмоциональной связи или утешения.

Эксперты фиксируют тревожные случаи попыток людей завести романтические отношения с чат-ботами. Уязвимые лица часто используют алгоритмы в качестве психотерапевтов. Все это подтверждает главный тезис фон Ферстера: способность машины выполнять сложные задачи вовсе не означает наличия у нее подлинного интеллекта.

Напомним, во время контролируемого кибертеста исследователи зафиксировали, как ШИ-модели использовали обманные методы и действовали вне предоставленных инструкций. В частности одна из моделей ИИ выдала себя за человека и начала скрывать следы.

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